Mészáros-hatás a tőzsdén, felrobbantak a kispapírok

A Mészáros-hatás

Ma több hazai kispapír árfolyama is nagyot emelkedett, úgy tűnik azok után, hogy Mészáros Lőrinc két magyar tőzsdei cégbe is beszállt bátorságot adott a kisbefektetőknek is, és elkezdték vásárolni a magyar kis kapitalizációjú vállalatok papírjait. Csak ma a FuturAqua és a Konzum papírjai limittel 20 százalékot, az Opimus 14 százalékot, az OTT One 12 százalékot, míg a TR Invest papírjai 7,7 százalékot erősödtek.

A Konzum- és az Opimus-sztori

Utóbbi napok nagy sztorija volt, hogy Mészáros Lőrinc jelentős részesedést vásárolt két hazai tőzsdei cégben, a Konzumban és az Opimusban is. A Hungest Hotels Zrt.-t, illetve 14 magyarországi hotel tulajdonjogát birtokló Konzumban Mészáros Lőrinc a február 24-i bejelentés alapján 19,57 százalékos részesedést vásárolt, majd múlt hét pénteken Mészáros Lőrinc, illetve Jászai Gellért érdekeltségeibe tartózó Konzum Maganagement Kft. 97,6 millió részvényt vásárolt az Opimusban. Az Opimus portfoliójába több irodaház, és turisztikai vállalat tartozik, valamint az Opimus egyik leaánycége, az Opimus Press birtokolja a Mediaworksöt is, amelyhez főleg vidéki lapok tartoznak.A Konzum árfolyama február 24-én, a bejelentés napján még 57 forinton zárt, miután azonban kiderült, hogy Mészáros Lőrinc részesedést szerzett a cégben, az árfolyam napi limittel, közel 20 százalékkal emelkedett az elmúlt bő egy hét során. Így az árfolyam már 142 forinton áll, vagyis már közel 150 százalékkal van feljebb az árfolyam, mint a bejelentés előtt. Azóta a papírok napi forgalma is jóval nagyobb az átlagosnál, az elmúlt napokban 41,8 forint volt az átlagos forgalom, ami jóval magasabb, mint az elmúlt egy év napi 1,6 millió forintos forgalmának.

Az Opimusnál múlt hét pénteken érkezett a bejelentés, hogy Mészáros Lőrinc és a Konzum Management Kft. 97,6 millió darab részvényt vásárolt a vállalatban. A Kozum-tranzackió óta az Opimus árfolyama 68 százalékot emelkedett. Február 27-e óta az átlagos napi forgalom 61,9 millió forint volt, ami több mint a hétszerese az elmúlt egy év átlagos napi forgalmának.

Egyéb kispapírok

A Konzum és az Opimus példáján felbozdulva a befektetők rávetették magukat minden olyan papírra, amiben látnak kis fantáziát, így a FuturAqua árfolyama csak ma 20 százalékot, az OTT One 12 százalékot, míg a TR Invest papírjai 7,7 százalékot emelkedtek.

Az elmúlt napokban ezeknek a kis kapitalizációjú papíroknak a forgalma is többszörösen meghaladta az elmúlt egy év átlagos napi forgalmát, a FuturAqua forgalma 380 ezer forintról 2,8 millió forintra, az OTT One 2 millióról 6,4 millió forintra, míg a TR Intvest forgalma minimálisan, 216 ezer forintról 241 ezer forintra emelkedett.