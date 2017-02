Mészáros Lőrinc nagytulajdonos lett egy tőzsdei cégben

Péntek este jelent meg a BÉT honlapján az a közlemény , amely szerint Mészáros Lőrinc 19,57 százalékos részesedést vásárolt a magyar tőzsdén jegyzett és a "Standard" kategóriába tartozó Konzum Nyrt.-ben. Mészáros a Forlev Tanácsadó Kft. 4,08 millió darab részvényét vette meg egy tőzsdén kívüli ügylet keretében. A vásárlás pontos összegét nem közölték, de a Konzum péntek esti záróárfolyama 57 forint volt, így a részvénycsomag piaci értéke több mint 232 millió forint.A BÉT tájékoztatása szerint szerdán nem csak Mészáros Lőrinc vásárolt Konzum részvényeket nagy tételben, hanem a Konzum PE Magántőkealap is, amely 22,5 százalékos részesedést szerzett a tőzsdei vállalatban. Az eladó szintén a Forlev Tanácsadó Kft volt.A Konzum nagytulajdonosa Jászai Gellért, aki baráti kapcsolatban áll Mészáros Lőrinccel. Jászai cégcsoportja tavaly októberben szerezte meg a legnagyobb belföldi forgalmú szállodaláncot működtető Hunguest Hotels Zrt.-t, illetve ezzel 14 magyarországi hotel tulajdonjogát, valamint a márkanév és a franchise jogokat. Mészáros Lőrinc ezt követően kérte meg Jászait, hogy a tulajdonában álló szállodákat is vegye be a Hunguest rendszerébe és így üzemeltesse azokat.