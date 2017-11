Mi az ég folyik a magyar tőzsdén? Rali és szakadás egy nap alatt!

Az elmúlt napokban limittel emelkedett, ma azonban elképesztő mozgások után limittel esik több hazai kispapír árfolyama

Hír nem is nagyon kell a mozgásokhoz, a befektetők egy részét ma a profitrealizálók által gerjesztett eladási hullám temette maga alá

A forgalom félelmetes, az OTP a dobogón sincs

Micsoda nap!

Elképesztő mozgások voltak ma a hazai kispapírokban, nap elején több részvény árfolyama is limittel emelkedett, azóta azonban masszív profitrealizálás kezdődött, ami nem is furcsa az elmúlt napok száguldása után, és mostanra több részvény árfolyama limittel esik. A Konzum árfolyama ma már új történelmi csúcson, 3496 forinton is állt, de napon belül 2584 forintot is megnézte a papír, vagyis napon belül 912 forintot mozgott az árfolyam, de hasonló a helyzet az Appeninnél is, az ingatlancég árfolyama egészen 1173 forintig száguldott, ma a napi felső limitről alsó limitre esett az árfolyam, most is 15 százalékos mínuszban, 867 forinton áll az Appeninn, az Opus pedig 805 forinton is állt, most pedig 15 százalékos mínuszban 595 forinton ütötték ki.

Elképesztő forgalom

Az elmúlt napokban masszívan emelkedett a hazai sztárpapírok árfolyama, az Opus, a Konzum és az Appeninn is hatalmasat emelkedett, napokig limittel emelkedett az árfolyamuk. A forgalom ma elképesztő, és közel példa nélküli: az Opusban ma egy fél nap alatt akkora volt a forgalom, mint teljes napokon még korábban soha, a Konzumban egy nap volt eddig csupán (július 12, 4,19 milliárd forint), amikor magasabb volt a volumen, mint ma, az Appeninnél is ez a helyzet, csak október 31-én volt a mainál magasabb a forgalom (3,57 milliárd forint).A legforgalmasabb napok listája is igencsak meghökkentő, nem a hagyományoknak megfelelően OTP-vel kezdődik a lista, sőt a magyar bankpapír ma csak a negyedik legforgalmasabb magyar részvény, a dobogón csak Mészáros Lőrinchez köthető részvény van, eddig Opus, Appeninn és Konzum a sorrend.