Micsoda? Drágább az elektromos Opel, mint az elektromos BMW

Kiderültek az Opel új elektromos autójának, az Ampera-e-nek a németországi árai, amik alapján drágább lesz az elektromos Opel alapváltozata, mint az alap elektromos BMW i3

Az Opel autójának különlegessége a nagy hatótáv, hivatalosan akár 520 kilométert is meg lehet tenni vele, a gyakorlatban ez 350-400 kilométert jelenthet

Az Opel új elektromos autója, az Ampera-e egész érdekes áron kerül piacra, az egyik legdrágább elektromos kisautó lesz. Németországban az alapmodell ára 39 330 euró, vagyis közel 12,3 millió forint, miközben az i3-as BMW már 34 950 eurótól, vagyis 10,9 millió forintnyi összegtől kapható. Ráadásul az Opel az értékesítés kezdetén nem is dobja piacra az alapváltozatot, a jól felszerelt First Edition modell ára pedig 44 060 euró, ami jelenlegi áron 13,8 millió forintnak felel meg. A First Edition csomagban már benne van a metálfényezés, a 17 colos felni és egy egész komoly biztonsági csomag (táblafelismerő rendszerrel, első-hátsó kamerákkal, automata sávváltóval stb.), bőr ülések, fűthető kormány, első-hátsó ülésfűtés és Bose hifi.

Forrás: Opel

A teljes képhez hozzátartozik, hogy az elektromos Opel hatótávja jóval nagyobb, mint a versenytársaké, miközben a BMW i3 vagy a Volkswagen E-Golf hivatalosan nagyjából 300 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, az Opel Ampera-e a gyári adatok szerint akár 520-at.Az első tesztek alapján az Opel elektromos autójának hatótávja a valóságban valahol 350-400 kilométer között alakulhat, hosszabb távokon négy főnek kínál kényelmes helyet, csomagtere 381 literes. Az Ampera-e 4,17 méter hosszú, elektromotorjának maximális nyomatéka 350 newtonméter, teljesítménye 204 lóerő. 0-ról 50-re 3,2 másodperc alatt, 0-ról 100-ra 7,2 másodperc alatt gyorsul, végsebességét 150 km/h-ra szabályozták le. A 60 kWh-s akkumulátorokra 8 év vagy 160 ezer kilométer garancia jár.

Forrás: Opel

Németországban 40 kereskedőnél lehet majd kapni az új Opelt, már meg lehet rendelni az autókat, az első tesztvezetésekre idén júniustól kerülhet sor.