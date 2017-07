Miért fizetnél milliókat valamiért, ami eddig szinte ingyen volt?

Új szabályozás jön

2018. január 3-án lép életbe a MiFID 2. szabályozás, aminek az egyik eleme, hogy a bankoknak külön kell választaniuk az általuk készített elemzések költségeit a kereskedési költségektől. Az eddigi gyakorlat úgy nézett ki, hogy az intézményi befektetők gyakorlatilag korlátlan hozzáférést kaphattak a bankok, brókercégek elemzéseihez, cserébe viszont megbízásokat adtak utóbbiaknak, vagyis végső soron fizettek a research-ökért, csak hát a rendszer nem volt transzparens. Ezen változtatna az új EU-s direktíva, aminek kellemetlen mellékhatása, hogy hatalmas leépítéseket, az elemzési piac gyökeres átalakulását hozhatja, pontosabban azt a folyamatot gyorsíthatja fel, aminek az első hullámai már elérték az elemzőket az elmúlt években. A problémát az jelenti, hogy nem könnyű beárazni az elemzéseket, az éves előfizetések pedig első ránézésre borzasztóan drágának tűnnek, az pedig elijesztheti a potenciális ügyfeleket. Egyelőre mindenki sötétben tapogatózik.

Nagyon nehéz lenne megmondani azt, hogy mennyibe kerül egy-egy elemzés, mennyi pénzt lehet elkérni egy reggeli hírösszefoglalóért, egy rövid jegyzetért vagy egy 100 oldalas szektorelemzésért, az intézményi ügyfeleknek is macera lenne egy-egy anyagért fizetni, ráadásul az is gyorsan kiderülne, hogy vannak olyan összefoglalók, amelyek már régóta szerepelnek az elemzők repertoárjában, de az ügyfelek számára egyáltalán nem érdekesek, úgyhogy összességében talán mindenkinek jobb az, ha a bankok az elemzéseket előfizetése rendszerben értékesítik, havi vagy éves díjért sok, vagy akár minden anyaghoz hozzáférhetnek az ügyfelek, de a csomagokba akár extra szolgáltatások is belekerülhetnek. Az eddig kiszivárgott hírek alapján az ügyfeleknek azzal kell számolniuk, hogy ha továbbra is igényt tartanak az elemzésekre, akkor azért éves szinten több százezer dollárt kell kifizetniük. Hivatalosan nem sok bank közölte az árait, de különböző "ajánlatokkal" már tesztelik az ügyfeleket: három csomagot (arany, ezüst, bronz) kínálna , ezek közül a legértékesebb, évente 350 ezer fontba (~120 millió forint) kerülő csomagban nem csak az lenne benne, hogy az ügyfél a Barclay's minden elemzéséhez hozzáfér, de az ügyfelek akár személyesen is találkozhatnak és beszélgethetnek az elemzőkkel, de az elemzőház akár "üzemlátogatást" is szervez az ügyfeleknek, akik így jobban meg tudják ismerni az adott iparágat vagy céget, amelybe befektetnének. Persze ennél olcsóbban is hozzá lehet jutni a Barclay's szakértelméhez, évente 30 ezer fontért (~10 millió forint) már elérhetők lesznek az elemzőház európai anyagai. Ezek csak a hivatalos árak, amik ügyfelenként eltérőek lesznek, attól függően, hogy hogyan sikerül megállapodni.is elsősorban előfizetéses modellben gondolkodik, egy korábbi javaslat szerint évente 120 ezer eurót (~37 millió forint) kérne el egy all-inclusive prémium csomagért, amiben benne lenne a japán bank összes globális makrogazdasági, kötvény- és devizapiaci elemzése, de az ügyfelek közvetlenül is tarthatnak kapcsolatot az elemzőkkel, ráadásul különböző rendezvényeken is részt vehetnek a prémium csomagot választók. Akik csak az elemzőház devizapiaci és gazdasági elemzéseire kíváncsiak, azok évente 60 ezer eurót (~18 millió forint) fizetnének, a feltörekvő piaci, vagy devizapiaci elemzésekhez való hozzáférés évente 80 ezer euróba (~25 millió forint) kerülhet. Emellett lehetőség lenne arra is, hogy a la carte lehessen válogatni az elemzések között, és külön díj fejében akár személyesen is lehetne egyeztetni az elemzőkkel.alap és prémium csomagokat kínálna, a különböző elemzési területeken (makrogazdaság, feltörekvő piacok, devizák, stb.) 10-120 ezer euróba (~3-37 millió forint) kerülne egy-egy éves előfizetés, amiért egy éven át az adott szegmensre vonatkozóan az összes elemzéshez hozzá lehetne jutni. Évente 170 ezer euróba (~52 millió forint) kerülne a teljes alapcsomag, 400 ezer euróba (~122 millió forint) pedig a teljes prémium hozzáférés.csak a kötvényelemzéseiért évente 50 ezer dollárt (~13 millió forint) kérne az alap csomagban , de az ár ennél jóval magasabb is lehet, ha az ügyfél személyre szabott szolgáltatásokat választ. A bank még csak teszteli a különböző ajánlatokat az ügyfelein, az eddig kiderült részletek alapján úgy tűnik, hogy az amerikai bank piaci részesedést akar szerezni azzal, hogy az eddig kiszivárgott éves díjakból kirajzolódó sáv alján árazza a szolgáltatásait.A két legnagyobb német bank, aés aazonban elképzelhető, hogy egyesével árazná be az elemzéseit, mert szerintük az ügyfelek nehezen nyelnék le, ha egy összegben kellene fizetniük a research csomagokért, de a tervek szerint flatrate csomagok is szerepelnének az étlapon.

Átalakul a piac

A fentiekből is kitűnik, hogyHa túl alacsony díjat kérnek el a bankok az elemzéseikért, akkor a szabályozó hatóságok azzal vádolhatják meg őket, hogy ki akarják játszani a rendszert, ha pedig túl magasat, akkor az ügyfeleik állhatnak odébb, mondván, hasonló minőséget alacsonyabb áron kapnak máshol. Az Integrity Research a nagy bankok elemzési költségeit vizsgálva és 70 céget megkérdezve arra jutott, hogy az elemzőházak már most is nagyjából évente 75 ezer dollárt (~20 millió forint) számítanak fel az elemzéseikért az ügyfeleiknek, valahol ennek a közelében lehet az az ár, amit hajlandóak lehetnek megfizetni az intézményi befektetők az elemzésekért.A MiFID 2. felgyorsítja az elemzői piac konszolidációját, amire a számok ismeretében szükség is van. A Quinlan & Associates becslése szerint a 15 legnagyobb befektetési bankjának elemzési részlegei átlagban közel 40 ezer elemzést készítenek, minden egyes héten! A probléma csak az, hogy ezeknek az anyagoknak csak kevesebb mint 1 százaléka az, amit el is olvasnak a befektetők . A világ egyik legnagyobb bankjának, az HSBC-nek a részvényeit közel 30 elemző követi, miközben ezek közül csak alig 10 az, amelyik a legmagasabb értékelést kapja a Reuters adatbázisában, miközben sok befektető számára ez igencsak fontos szempont, vagyis sok olyan elemző van, aki nem végez alapos munkát, mégis a piacon maradhatott. Az elemzés leépítése azonban már gőzerővel folyik, az elmúlt hónapokban a Credit Suisse, a Barclay's, a Jefferies és a Standard Chartered is bejelentette, hogy leépíti elemzési tevékenységét.

Véres lesz

A leépítés egy alternatívája az, ha a bankok egy másik régióba helyezik át az elemzési tevékenységüket. A helyzet pikantériája ugyanis az, hogy a MiFID 2. csak Európára érvényes, az Egyesült Államokban például egyelőre nem terveznek hasonló szabályozást, ezért elképzelhető, hogy az európai bankok egyes operációikat áthelyezik a tengerentúlra, hogy megkerüljék az európai szabályokat.Nem kérdés, hogy az intézményi befektetők kétszer meggondolják majd, hogy melyik elemzésért mennyit fizessenek, ha pedig előfizetéses rendszerben gondolkodunk, akkor az nem lesz mindegy, hogy melyik elemzőháznál lesz majd előfizetésük, és melyikkel nem szerződnek majd le. A 10 legnagyobb eladó oldali (sell-side) bank évente 4 milliárd dollárt költ az elemzőrészlegeire, a bankok azonban a McKinsey becslése szerint közel 30 százalékkal, vagyis 1,2 milliárd dollárral csökkenthetik ezt a büdzsét, mivel részben az új szabályozás miatt az ügyfelek jóval válogatósabbak lesznek, és nem költenek minden banknál elemzésekre. A research-büdzsé visszavágása több ezer elemző elbocsátásával járhat, ami nem új jelenség, hiszen a folyamat már elkezdődött, 2011 óta a nagybankoknál a részvényelemzők száma 12 százalékkal 3900-ra csökkent, de ha ehhez hozzátesszük, hogy a trading ennél nagyobb mértékben zsugorodott, akkor látszik, hogy van még hely az elbocsátásokra. A McKinsey arra számít, hogy 2-3 globális cég uralhatja majd ezt a piacot a következő években.

Kinek jó ez az egész?

A MiFID 2-vel részben az a cél, hogy transzparensebbé tegye a piacot, láthatóvá váljanak az elemzés költségei, de az új szabályozás azt is kikényszeríti, hogy láthatóvá váljanak a minőségi különbségek is az egyes elemzések és végső soron az elemzők között is, vagyis most aztán tényleg elválik az ocsú a búzától, ha jól működik a rendszer, akkor a jó elemzők a piacon maradnak, a többiek pedig új állás után nézhetnek. A folyamat végén lesz néhány nagy büdzséjű globális bank, és néhány kis független elemzőcég, amelyik az elemzési piacon marad, utóbbiak olcsó működésükkel, alacsony költségeikkel és végső soron alacsony áraikkal szerezhetnek ügyfeleket. Első ránézésre az új rendszer minden ügyfél érdekeit szolgálja, de a valóságban ez akár rosszul is elsülhet, elképzelhető ugyanis, hogy a kisebb befektetők nem jutnak megfelelő mennyiségű, minőségű elemzéshez, hiszen nem tudják megfizetni.