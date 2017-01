Miért nem 5603 forinton áll a Plotinus? 2017.01.06 14:46

A Plotinus tegnap közzétette, hogy az egy részvényre jutó könyv szerinti érték 5603 forint. Logikus lenne az , hogy az árfolyam nagyjából erre a szintre áll be, hiszen miért adna el valaki olcsóbban, mint amilyen árat kapna a papírjaiért egy kivezetéskor? Ezzel szemben az árfolyam egyre mélyebbre esik, már 5520 forinton is állt. A kérdésre több válasz is létezik:



az 5603 forint nem auditált adat, a végleges érték ennél alacsonyabb is lehet (persze akár magasabb is), így ez mindenképpen kockázatot jelent

ráadásul ha lesz is kivezetés, arra jó néhány hónap múlva kerülhet sor, egy április eleji közgyűlést feltételezve, és 60 kereskedési napot még rászámolva (a részvények tényleges kivezetésére a közgyűlési határozatot követő legalább 60 kereskedési nap múltán kerülhet sor) már bőven június lesz, mire a befektetők megkaphatják a pénzüket,

és a kivezetéskor a részvényeseknek kell nyilatkozniuk arról, hogy igényt tartanak arra, hogy a társaság megvásárolja tőlük a részvényeiket, ez adminisztrációval jár, ráadásul a részvényeiket el kell transzferáltatniuk, ami pedig költséggel jár,



vélhetően ezeket a szempontokat is mérlegelik a befektetők.