Milyen feketeleves? - A kormánynak esze ágában sincs bántani a Lidlt és az Aldit

Szatmáry Kristóf a lap szombati számában annak kapcsán beszélt erről, hogy a Magyar Nemzet névtelen forrásokra hivatkozva azt írta: a 2018-as választások után a kormány szándéka az, hogy a média, az energetika és a bankszektor után az élelmiszer-kereskedelemben is megfordítsa a tulajdonosi arányokat a multik kárára.Szatmáry Kristóf kiemelte, a kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a nemzetgazdaságban a hazai tulajdonú kisvállalkozások versenyképessége erősödjön a nagy iparági szereplőkkel szemben, és az a kívánatos, hogy a kereskedelemben minél nagyobb hányad legyen magyar tulajdonban. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy bárkit el akarnánk, egyáltalán el tudnánk üldözni az országból.A miniszteri biztos "bulvárkacsának" nevezte a Magyar Nemzet állítólagos értesülését a külföldi cégekhez érkező, titokzatos telefonálásokról.A Magyar Időknek az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára is úgy nyilatkozott, tagjaik közül egyetlen vállalat sem jelezte, hogy kormányzati nyomást érezne a tulajdonviszonyával kapcsolatban.A lap megkereste az üzletláncokat is - köztük a Lidlt, az Aldit, a Spart -, hogy érkezett-e ilyen jellegű kezdeményezés hozzájuk, a vállalatok vagy cáfolták, hogy kaptak volna megkeresést, vagy nem kommentálták az értesülést.