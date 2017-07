Mindenkit átvert - Letartóztatták a bahamai luxusfesztivál szervezőjét

Letartóztatták a botrányba fulladt bahamai luxusfesztivál, a Fyre Festival szervezőjét

A 25 éves férfi nem csak a fesztiválozókat, de a befektetőket is átverte

Idén áprilisban nagy sztori volt, hogy a Bahama-szigeteken luxusfesztivált szerveznek, ahová tényleg csak a leggazdagabbak és legmenőbbek juthatnak el, őket a fesztiválon a legfelkapottabb zenekarok, szupermodellek, fine dining várta volna, mint ahogy azt a fesztivál promo videójában is látható:Ehelyett azonban a szigeten nem volt áram, víz, a beharangozott luxuslakosztályok helyett félkész sátrak fogadták a fesztiválozókat, a fellépők sem érkeztek meg, ráadásul a vendégeket a szigetre beszivárgó tolvajok még ki is rabolták.A legolcsóbb belépő ára 1200 dollár (mostani árfolyamon 324 000 forint) volt, de olyan VIP-csomagot is lehetett venni, aminek az ára 12 000 dollár (~3,2 millió forint) volt, ezért viszont nem luxust, hanem igazi rémálmot kaptak a fesztiválozók, és bár a szervezők ígéretet tettek a kártérítésre, sokan beperelték a Fyre Festivalt.Most kiderült, hogy nem csak a Fyre fesztiválnál mentek félre a dolgok, sokkal inkább arról van szó, hogy a fesztivál mögött álló egész médiavállalkozás semmi más, mint egy nagy csalás. A Fyre Festival egyik alapítóját és szervezőjét, a 25 éves Billy McFarlandot most letartóztatták, a hatóságok azzal vádolják, hogy megtévesztette az általa alapított médiacég, a Fyre Media befektetőit. McFarland legalább két befektetőt azzal vett rá közel 1,2 millió dolláros befektetésre, hogy hamis dokumentumokkal azt a látszatot keltette, hogy menő médiacége több ezer művésszel működik együtt és éves szinten több millió dolláros bevételt ér el, ezzel szemben a valóságban csak mintegy 60 produkcióval dolgoztak együtt és csak 60 ezer dollár volt a cég bevétele. McFarland ráadásul azt állította, hogy tulajdoni hányadának köszönhetően személyesen garantálja a befektetéseket, hamisított kimutatások alapján 2,5 millió dollárnyi részvénye volt a Fyre Mediában, a valóságban azonban csak kevesebb mint 1500 dollárnyi részvénnyel rendelkezett.McFarlandot New Yorkban tartóztatták le, ha az ellene felhozott vádakban bűnösnek találják, akár 20 év börtönbüntetést is kaphat.