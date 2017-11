"Mindent megváltoztathat" - Az energiaforradalom kulcsát kutatja Paks 2 építője

Terjeszkedési stratégiájában a Roszatom továbbra is elsősorban a nukleáris energiára támaszkodik, az utóbbi időszakban a társaság több, atomerőművel még nem rendelkező állammal közösen jelentett be konkrét terveket, például Nigériában és Egyiptomban. Az új ügyfelek nagyrészt a feltörekvő államokban, Afrikában, Ázsiában és az amerikai kontinensen jelentkeznek; Törökországban például 2018 elején indul a mintegy 20 milliárd dolláros összköltségű Akkuyu projekt, ami a Roszatom egyik legnagyobb szerződése.A Roszatom számára még mindig egyértelműen első számú nukleáris energia kilátásai azonban, különösen Európában nem tökéletesen megnyugtatóak. Bár Közép-Kelet-Európában több ország is új atomerőmű építését tervezi , a korábban egyértelműen a szovjet/orosz nukleáris ipar felségterületének számító régióban már a kínai vetélytárs is megjelent, Nyugat-Európában pedig még kevésbé biztatóak a kilátások. A fukusimai nukleáris balesetet követően az atomerőművek 2022-ig történő leállításáról határozó német döntés után az újabb francia kormányzati célok is érzékenyen érintették az orosz társaságot. Franciaország jelenleg közel 75 százalékban atomerőműveiben állítja elő áramigényét, amit Nicolas Hulot, a közelmúltban hivatalba lépett gazdasági miniszter 50 százalékra mérsékelne 2025-ig. Ez azt jelentené, hogy 17 franciaországi reaktort kell kivonni a termelésből a következő nyolc évben.

A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft., a Roszatom orosz atomenergetikai konszern magyarországi leányvállalata egyik dolgozója az új novovoronyezsi atomerőmű számára készült négy nagy teljesítményű hűtővízszivattyú végszerelését végzi Budapesten. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ez pedig kétség kívül rendkívül negatív hatással lenne a társaságra nézve, miután számos francia céggel áll együttműködésben az egész nukleáris értékláncot tekintve, így például az Arevával, az EDF-fel, az Engie-vel vagy a Schneider Electric-kel. Az együttműködés Rozdesztvin szavai szerint évente százmilliókat jelent a Roszatomnak, érthető tehát, hogy az Areva helyzete Rozdesztvin szavaival "fájdalmas" nehézségeket okoz a Roszatom számára. A lépés közvetlenül és közvetve is hat a Roszatomra, de a hatás az egész iparág számára kedvezőtlen lehet, annak ellenére, hogy a francia nukleáris iparág visszahúzódása, (és a Westinghouse csődje után) akár új piaci lehetőségeket is nyithat.A társaság persze kincstári optimizmussal bíznak benne, hogy a nukleáris energiának helye lesz a jövőbeli francia és európa energiaellátásban; megítélésük szerint az erőteljes francia energiaexportőri pozíció vagy az e-mobilitás terjedése növekedési lehetőséget is jelent a nukleáris energiának. A Roszatom nyugat-európai vezetőjének érvelése szerint a technológia jóval érettebb, mint a megújulók, és jól passzol a feltörekvő országok igényeihez, ahol a villamos energia kereslete meredeken erősödik. Nagyrészt ezek az érvek magyarázzák Kína előretörését is a nukleáris iparágban, ami aztán jó hátteret biztosíthat Kínának a megújulók fejlesztéséhez is - tette hozzá. Szerinte hasonló recept tette sikeressé az EDF-et is.És úgy látszik, valami ilyesmit tervez a Roszatom is. Az atomerőmű-építő nagyvállalat napjaink egyik legerőteljesebb energetikai trendjéhez igazodva jelentős lépéseket tesz tevékenysége diverzifikálása érdekében, amely során elsődleges szempont a források karbonmentessége. A diverzifikáció "abszolút" a társaság fókuszában áll - fogalmazott Andrej Rozdesztvin, a Roszatom nyugat-európai területi igazgatója az Euractivnak

A temelini atomerőmű és fotovoltaikus panelek Csehországban. Fotó: shutterstock

az energiatárolás jövőbeni jelentőségét a Roszatom szerint nem lehet túlértékelni; Rozdetszvin szerint szerepe vízválasztó lesz, amely minden megváltoztat.

Szél-, nap- és nukleáris energia - mind szén-dioxid-mentesek. Képessé akarunk válni arra, hogy diverzifikált portfoliót kínáljunk minden konkrét energiaszükséglet kielégítésére

Az Oroszországban már a szélenergia piacon is vezető pozíciót kiépítő Roszatom 2017-ben döntött arról, hogy jelentős összegeket fektet a területbe, nagyrészt azon megfontolás nyomán, miszerint a megújulók a nukleáris energiaforrás számára is kompetitív fenyegetést jelenthetnek a jövőben. A vállalat jelenleg két szélfarmot üzemeltet Oroszországban, amelyeket a holland Lagerway-vel közösen telepített, és további 1 gigawatt szélerőmű kapacitás telepítésére rendelkezik megrendelésekkel Oroszországban. Noha ez még mindig nem vethető össze az országban a Roszatom által installált 27,89 gigawatt nukleáris kapacitással, a társaság szerint ez csak az első lépés a szélenergia piacon.Legalább ilyen érdekes, hogy a társaság ugyanakkor "nagyon keményen dolgozik" az energiatárolási megoldások technológiai fejlesztésén is. A megújuló energiaforrások utolsó, nagy áttörésének kulcsaként emlegetett energiatárolás szerepe a Roszatom szerint egyértelmű: ez vezet ugyanis a megújuló energiaforrások gazdaságosságának javításához. Bár napjainkban az energiatárolás költségei még csaknem megegyeznek a termelési költségekkel, vagyis gyakorlatilag megduplázzák a kombinált megújulós rendszerek költségeit,Szavai erősen rímelnek Steve Jobs, az Apple alapítójának egykori szavaira, vagyis az energiatárolás már azelőtt nagy változásokat képes előidézni, hogy az érett technológiai szakaszba lépett volna, hiszen máris egy platformra hozta az orosz atomenergetikai óriást az Apple-lel.Ami a napenergiát illeti, a társaság ezen a piacon is meghatározó szerepre tör, igaz, némileg lassabb megvalósítással számol; Rozdesztvin szerint egyelőre korai arról beszélni, hogy milyen mértékben szállhatnak be a piacra a jövőben. Mindenesetre a vállalat a poliszilikon gyártás területén is rendelkezik kompetenciákkal, ami a fotovoltaikus panelek gyártása szempontjából kulcsfontosságú, Kínában pedig már részt vett egy naperőmű építésben is. Bár ez egyelőre kevés ahhoz, hogy a Roszatom e téren is versenyképes legyen, azonban a távlati tervek egyértelműek:- fogalmazott Rozdesztvin.