Mindent átírnak az elektromos autók - ki nem találnád, hol várják a legnagyobb változást

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete tavaly még azt várta, hogy 2040-ben világszerte 46 millió tisztán elektromos hajtású közlekedik majd az utakon, idei prognózisában azonban már 266 milliós darabszámot valószínűsít. Ez azt jelenti, hogy 23 év múlva a teljes globális személygépjármű-piac 12 százalékát már az elektromos autók tehetik ki - egy éve az OPEC még csak 2 százalékos arányt valószínűsített ezen szegmens számára.

Világszerte felülvizsgálják és rendre jelentősen felfelé módosítják az elektromos járművek várható terjedésére vonatkozó előrejelzéseiket az olajipari vállalatok, a bankok és egyéb szervezetek elemzői, miután az akkumulátorköltségek meredek csökkenése alapvetően kérdőjelezi meg a korábbi feltevéseket. A legradikálisabban, mintegyaz OPEC emelte előrejelzését a közelmúltban:

Forrás: OPEC, Bloomberg New Energy Finance

Nem az OPEC azonban az egyetlen iparági csoport, amely érdemben módosította az e-mobilitás terjedésére vonatkozó várakozásait. A(IEA) több minta globális elektromosautó-piacot illető becslését, de az, aés ais mind azt várja, hogy a 2030-as évtizedben már legkevesebb 100 millió elektromos autó rója majd az utakat világszerte.A Bloomberg New Energy Finance (BNEF) még ezeknél is dinamikusabb bővülést vetít előre: várakozásai szerint 2040-ig összességébenelektromos autót értékesíthetnek világszerte, ami az akkori globális személyautó-flottának körülbelül ajelenti majd. A BNEF azt várja, hogy a 2040-ben aaz elektromos autók fogják kitenni, miután 2038-ban először több elektromos modell talál majd gazdára, mint hagyományos hajtású

Forrás: BNEF

Az ING júliusi előrejelzésében pedig azt várja, 2035-ben az európai újautó-piacot már szinte 100 százalékban az e-autók fogják uralni.

A Wood Mackenzie több lehetséges kimenetelt is vizsgál, leginkább bullish forgatókönyve szerint 2035-ben már az összes világszerte értékesített autó 85 százaléka elektromos autó lehet.

Ebben az esetben 2035-re a világ autóflottájának olajigénye 16 millió hordó/nap körüli szintre süllyedhetne a 2015-ös 19 millióról, miközben a teljes flotta tagjainak száma megduplázódna a 2015-ben becsült 900 milliós darabszámról.

A Morgan Stanley tavasszal publikált jelentése úgy számol, az elektromos autókértékesítésben a hagyományos motorral felszerelt modelleket.A Wood Mackenzie azt valószínűsíti, hogy 2035-ig az értékesített elektromos utók száma kumulatívan meghaladja majd a 100 milliós darabszámot.Mindez már azmajd, ami alkalmas lehet arra is, hogy pangást idézzen elő az olajpiacon. A Wood Mackenzie szerint pusztán az elektromobilitás terjedése önmagában akár kétmillió hordóval is mérsékli a napi olajkeresletet, ami az akkorra várható teljes kereslet közel 2 százaléka lehet. Ugyanezen prognózis szerint egyedül a Tesla Model 3 önmagában 300 ezer hordóval vághatja vissza az Egyesült Államok napi olajkeresletét.A BP World Energy Outlook 2017 című korábban ismertetett anyagában vázol egy úgynevezett 'elektromos forradalom' forgatókönyvet is, amely az elektromos autók jóval gyorsabb elterjedésével számol, mint alapesetben. Ennek értelmében 2035-re az eredetileg feltételezett 100 millió helyett 500 millióra bővülne az elektromos autók száma.Az olajóriás szerint mindazonáltal napjaink jóval 100 millió hordó/nap alatti teljes globális olajalapú tüzelőanyagigényeemelkedhet.A Bloomberg New Energy Finance szerint 2040-ben már mintegyeshet ki a napi globális olajkeresletből, köszönhetően az elektromos autóknak. Érzékeltetésül, ez nagy vonalakban megfelel az Egyesült Államok aktuális olajkitermelésének, avagy Irán és Irak összesített termelésének, és az OPEC teljes termelésének körülbelül 25 százaléka.

Forrás: BNEF

Miért módosítja felfelé mindenki az előrejelzéseit?

A lítiumion akkumulátorok árait tekintve az iparág gyakorlatilag már most elérkezett ahhoz a küszöbhöz, ahová például a Wood Mackenzie öt évvel ezelőtt csak 2030 körül várta.

Röviden:. Hosszabban: Míg a politikai és fogyasztói viselkedést, illetve az attitűdök változását nehéz előrejelezni, addig az akkumulátorok előállítási költségei sebesen lefelé tartanak.A világban számos akkumulátor gigafactory működik már, és továbbiak tervezése és építése is folyamatban van, ami a költségek és árak további, a prognózisok által előre jelzettnél is nagyobb mértékű esését vetíti előre. Miután 2010 óta közel 75 százalékkal zuhantak az akkumulátorok egységnyi előállítási költségei, a következő években lassulhat a trend, azonban tovább folytatódhat. Két évtized alatt így 1000 dollárról 73 dollárra süllyedhet az akkumulátor-csomagok ára.

Forrás: BNEF

Ez egyben azzal járhat, hogy az elektromos autók átlagos ára nyolc éven belül a benzines és dízeles modellek árszintjére süllyedhet.

Óvatos autógyártók?

A világ legnagyobb autógyártói összességében mindössze évi 8 millió elektromos autó értékesítésével számolnak az újautó piacon 2030 körül a BNEF szerint, ami jelentősen elmarad az olajvállalatok által vázoltaktól.

Ezzel együtt az iparág fokozódó nyersanyagéhsége miatt a lítium, kobalt és mangán kitermelése 2030-ra több mint százszorosára bővülhet a 2015-ös mennyiségnek. A grafit, a nikkel és alumínium iránti kereslet pedig több mint 65-szörösére emelkedhet a BNEF szerint.Egy vállalatcsoport azonban kevésbé tűnik optimistának az elektromos autók kilátásait illetően, mégpedig éppen az autógyártók.A nagy autógyártók közül először, júliusban ajelölte meg azt az időpontot, amikortól fogva már nem tervezi a hagyományos belsőégésű motorok alkalmazását modelljeiben, eszerint a. A-vezér Oliver Blume pedig éppen a napokban azt mondta elektromos hajtású lehet. Anem meglepő módon jóval bizakodóbb: szerinte akár. Egy-két évvel ezelőtt ez valószínűleg még igencsak merészen hangzott volna. Napjainkban azonban szinte teljesen összhangban van azzal, amit az elemzők és olajtársaságok mind nagyobb számban előre jeleznek.