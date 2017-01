Mitől lesz okos egy hajkefe? És mit tud egy okoságy?

Mi az a CES?

A januárban megrendezésre kerülő CES (Consumer Electronic Show) az év első fontos eseménye a technológia szektor számára. Az elsőt 1967-ben rendezték New Yorkban, de most már minden évben Las Vegas ad színteret az eseménynek. A CES a fogyasztói elektronikában tevékenykedők cégek kiállítása és vására. Nem nyilvános esemény, megközelítőleg 200 ezer látogatót vonz a négy nap alatt, amelyen a technológia szektor legnevesebb vezetői is képviseltetik magukat. Nem csak a termékbemutatók miatt fontos a CES, de ezen az eseményen leplezik le a technológia szektor szereplői a legújabb innovációikat, amelyek közül bár nem mind kerül végül termék formájában a fogyasztókhoz, de felfedi a fejlesztések irányát.