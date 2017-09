Mol-részvényesek, figyelem: ez változik a részvényfelosztástól

I. Azonnali piac

Az eddigi HU0000068952 ISIN azonosítóval rendelkező dematerializált Mol törzsrészvények helyett a HU0000153937 ISIN azonosítóval rendelkező dematerializált törzsrészvényekkel folyik majd a kereskedés.

A részvények névértéke az eddigi 1000 forintról 125 forintra változik.

A tőzsdére bevezetett részvények mennyisége a következők szerint módosul: A 102.428.103 db HU0000068952 ISIN azonosítójú részvény helyett 819.424.824 db HU0000153937 ISIN azonosítójú részvény forog a tőzsdén.

Az alaptermék értékpapírkódja az eddigi HU0000068952 ISIN azonosítóról a HU0000153937 ISIN azonosítóra változik.

A lehívási ár, a korlát és a váltási arány változásáról az ERSTE Group Bank AG a BÉT honlapján 2017. szeptember 25-én közzététel formájában tájékoztatja a piaci szereplőket.

II. Származékos piac

A kontraktus mérete paraméter "50.000 forint össznévértéknek megfelelő darabszámú HU0000068952 ISIN azonosítójú Mol-részvény"-ről "50.000 forint össznévértéknek megfelelő darabszámú HU0000153937 ISIN azonosítójú Mol-részvény"-re módosul.

Az árlépésköz az eddigi 5 forintról 1 forintra, az árlépésköz értéke 250 forintról 400 forintra nő.

A Mol határidős kontraktus klíringsávjának mértéke 1800 forintról 250 forintra csökken.

A Mol határidős kontraktus napi maximális árelmozdulásának mértéke 3600 forintról 500 forintra csökken.

A Mol opciós kontraktusok (PUT és CALL) árlépésköz értéke a következők szerint módosul: Ha a prémium 100 Ft alatti, úgy 200 Ft; ha a prémium 100 Ft feletti, de 1000 Ft alatti, úgy 400 Ft; ha a prémium 1000 Ft feletti, úgy 800 Ft.

A Mol opciós sorozatok közötti lépésköze 80 forintról 10 forintra csökken.

A Mol opciós kontraktusok napi maximális árelmozdulásának mértéke 4400 forintról 550 forintra csökken.

A Mol opciós kontraktus kijelzésének (ticker) új módja amerikai jellegű opciónál: MO + év (2 karakter) + hónap (2 karakter) + lehívási ár (5 karakter) + opció típusa (1 karakter); míg európai jellegű opciónál: MOE + év (2 karakter) + hónap (2 karakter) + lehívási ár (5 karakter) + opció típusa (1 karakter).

III. Indexek

A részvények kereskedés során alkalmazott árlépésköz értéke 5-ről 1-re változik.A BÉT a 2017. szeptember 26-i Mol-részvény bázisárat a 2017. szeptember 25-i záróár ismeretében határozza meg, a HU0000068952 ISIN azonosítójú részvényekre kialakult záróárak nyolcadolásával, az algebrai kerekítés szabályai szerint 1 forintra kerekítve, melyet ezt követően közleményben tesz közzé 2017. szeptember 25-én.Tekintettel arra, hogy a BÉT-en az ERSTE Group Bank AG által kibocsátott, Mol-részvény alaptermékkel rendelkező strukturált termékek is kereskedhetők, a Mol részvényfelosztás következtében az érintett strukturált termékeknél az alábbi változások következnek be:A turbo warrantok kereskedése a Mol részvényfelosztás miatt nem lesz felfüggesztve, illetve a Xetrában szereplő, vissza nem vont és le nem járt ajánlatok nem kerülnek törlésre.A 2017. szeptember 25-én a tőzsdezárás után nyitott határidős és opciós pozíciók az adott normál napvégi elszámolóárakon elszámolásra kerülnek, majd árkülönbözet elszámolása nélkül, a normál napvégi elszámolóárak nyolcadolásával, az algebrai kerekítés szabályai szerint kerekítve kapott ex-elszámolóárakon kerülnek a továbbiakban nyilvántartásba vételre, és képezik a következő nap elszámolásának alapját. A kerekítésből fakadóan - a kódex 32.5 pontjában foglaltaknak megfelelően - pozíciónként az eredeti állapothoz képest kismértékű pozitív, illetve negatív változás is bekövetkezhet.A határidős és az opciós Mol kontraktusok egyes lejáratainak, opciós sorozatainak 2017. szeptember 26-i bázisárai az így kialakult ex-elszámolóárakkal fognak majd megegyezni, melyet a BÉT az ex-elszámolóárak meghatározását követően közleményben tesz közzé.A Mol részvénycseréje és a névérték változása kapcsán bekövetkező változások a Mol határidős és opciós kontraktusok méretét csak az alaptermék ISIN azonosítójának változása, és az egy kontraktusban szereplő részvények darabszáma kapcsán érintik, a kontraktusok összértéke önmagában nem változik. Így például, akinek a társasági esemény előtt 10 kontraktus eladási pozíciója volt, az a társasági eseményt követően is 10 kontraktusnyi eladási pozícióval fog rendelkezni, ám pl. egy lejáratkori teljesítés során nem 10*50 db, hanem 10*400 darab részvénnyel tud teljesíteni, mivel a kontraktusban levő részvények darabszáma 50-ről 400-ra nő.Valamennyi, a Mol-részvényre vonatkozóan a Xetrában, a Mol részvénykontraktus határidős lejárataira, illetve a Mol opciós sorozataira vonatkozóan az MMTS 2-ben szereplő, vissza nem vont és le nem járt ajánlat 2017. szeptember 25-én, tőzsdezárás után törlésre kerül.A társasági esemény hatására - abból a célból, hogy az esemény a BUX és a CETOP indexek számításában ne okozzon torzulást - a Mol tőzsdére bevezetett mennyiség (Q) paramétere - az index kézikönyvekben foglaltaknak megfelelően - nyolcszorosára, 102.428.103 db-ról 819.424.824 db-ra nő 2017. szeptember 26-tól az egyes indexekben.