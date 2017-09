Most figyelj: jó kis pénzkereseti lehetőség a McDonald’sban

A mai bejelentés szerint olyan tételekkel indítja újrajét a társaság, amelyek leginkább talán a Starbucks kínálatára emlékeztetnek. Lesz capuccino, American és caramel macchiato is az éttermekben. Korlátozott ideig friss termékeit 2 dolláros egységáron árusítja a gyorsétteremlánc. A McCafé új logót és csomagolást kap, és a kinézetet mindig az évszakhoz igazítják majd.Azt is tudni lehet, hogy a McDonald's2018 elejétől: a McCafé Frappé beszállítója a nagy üdítőgyár lesz, karamell, vanília és mocha változatokat biztosít a McDonald's amerikai egységei számára. A hírekre egyelőre 0,41%-os mínusszal reagált az árfolyam, de a napokban megszólaló elemzők véleménye alapján ez inkább még jobb beszállót, mint elrettentő tényezőt jelenthet a McDonald's-részvényekben gondolkodó befektetők számára. Credit Suisse például az eddigi 3,0%-ról 3,5-ra emelte a harmadik negyedéves értékesítés növekedési ütemére vonatkozó előrejelzését összehasonlítható (same-store sales) alapon. A franchise tagjaitól gyűjtött információk alapján ugyanis erős volt a július és az augusztus a cégnél, emellett nagyon bíznak az elemzők a gyorsétteremlánc új hamburgereiben és italkínálatában is. A Credit Suisse célára 170 dollár, ami 6%-kal magasabb a pénteki záróárfolyamnál.Hasonlóan optimisták a Seeking Alpha elemzői is, akik szintén 170 dollára teszik a McDonald's fair értékét. A társaság kezdeményezései között méltatják a mobile order&pay rendszert, a házhozszállítást és az ügyfélélményt fokozó lépéseket. A befektetőknek azt javasolják, hogy rövid távon várják meg, míg alábbhagy a részvényárfolyam lendülete, és ha az árfolyam lejjebb kerül, akkor szálljanak fel a hosszabb távú pozitív trendre.