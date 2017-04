Most kiderül, hogy csak egy vicc-e az orosz szankció

Az Exxon Mobil az orosz állami Rosznyefty olajtársasággal együtt alapított vegyesvállalkozás keretében fúrna ismét olaj után több oroszországi területen, amit azonban jelenleg az ukrajnai konfliktus miatt Oroszországgal szemben hozott szankciók nem tesznek lehetővé. A vállalat már 2015 júliusában benyújtott egy, a Fekete-tengeri térség elérésére vonatkozó engedélykérelmet, azonban a kormányzat nem fogadta el a kérvényt. Az Exxon Mobil a lap értesülései szerint idén márciusban látta elérkezettnek az időt arra, hogy ismét aktualizálja terveit, és kérelmezze az oroszországi aktivitást.Noha véletlen egybeesésről is lehet szó, a felmentési kérelem időzítését egyéb tényezők nem igazán támogatják. A Kongresszus ugyanis éppen az Oroszország elleni szankciók szigorítását tervezi, válaszul az USA elnökválasztási kampányában tapasztalt oroszországi eredetű cybertámadásokra. A lap értesülései szerint az Exxon Mobil kérelmét a fentiekre is tekintettel nagyító alatt szedi majd darabokra a Kongresszus, amely egyébként vizsgálja azt is, hogy milyen összefügés volt a Donald Trump által választási kampánya során kapott támogatások és az orosz kormány között.