Moszkvát sejti a kibertámadás mögött a brit titkosszolgálat

A dokumentum ugyan nem nevezi meg Oroszországot, azonban a lap által megszólaltott brit biztonsági szakértők szerint a Kreml állhatott a támadás mögött, amelynek elsődleges célja az erőművek és a villamos energia ellátó rendszer lehetett. A jelentés szerint a kibertámadás felelősei "államilag támogatott ellenséges szándékú szereplők" lehettek, amely nem csupán energetikai profilú, de a vízszolgáltatásban és a feldolgozóiparban érdekelt vállalatokat is veszélyeztetett.

Valószínűleg a brit energiavállalatokat veszélyeztette a június 8-án az ország ellen indított kibertámadás - írta egy hivatalos jelentésben a kormányzat elektronikus kommunikációs felületekre szakosodott titkosszolgálata, a GCHQ (Government Communications Headquarters), illetve annak cyberbiztonsági központja.A támadás jelen állás szerint nem okozott zavart a brit energiaellátásban. A GCHQ azonban figyelmeztet: számos, ipari kontrolrendszerek tervezésével és szolgáltatásával foglalkozó szervezet is veszélyeztetett lehetett. A támadás természete alapján szakértők arra következtetnek, annak célja felhasználónevek és jelszavak megszerzése lehetett.Az elmúlt időszakban több értesülés napvilágot látott a világ számos pontján végrehajtott hekkertámadásokról, amelyek mögött a gyanú szerint oroszországi hekkerek is állhattak. A hírek szerint az Egyesült Államok elnökválasztási kampánya mellett például a francia választásokat, a dán fegyveres erők informatikai rendszereit, vagy éppen a brit törvényhozás elektronikus levelezési rendszerét is támadás érhette.