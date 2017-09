3000 forintos utalványokat osztogatott a Tesco

Nem lehetett rendelni

Kedves Vásárlónk! Sajnálattal értesítjük, hogy működési probléma miatt mai megrendelését nem áll módunkban kiszállítani, törölnünk szükséges. Az okozott kellemetlenségért 1-1,5 héten belül egy 3.000.,-Ft értékű e-kupont küldünk Önnek az e-mail címére, amit 3.001.Ft feletti vásárlás esetén lesz lehetősége felhasználni. Szíves elnézését kérjük az okozott kellemetlenségért.

Kedves Vásárlónk! A mai napon működési problémák miatt fennakadások várhatók a kiszállításokban, amiért előre is elnézését kérjük. Mindent megteszünk azért, hogy rendelése időben kiszállításra kerüljön.

Mit mond a Tesco?

A Tesco online házhozszállítása vasárnap reggel zavartalanul elindult és nem számítunk fennakadásra.



A tegnapi napon a veszprémi, szegedi illetve a Bécsi és a Váci úti áruházaink vonzáskörzetébe tartozó kiszállítások közül egyet sem kellett a sztrájk miatt törölni. A budaörsi, csepeli illetve megaparki áruházaink vonzáskörzetébe tartozó kiszállítások 70%-át teljesítettük, Székesfehérváron a szolgáltatás szünetelt.



Arra törekedtünk, hogy tegnap reggel minden vásárlónkat sms-ben értesítsünk arról, hogy esetlegesen előfordulhatnak fennakadások, zavarok. Ezúton is elnézést kérek mindenazoktól, akiket a tegnapi napon nem tudtunk kiszolgálni. Őket a cég egy 3000 forintos vásárlási utalvánnyal kompenzálja.

Olvasónktól tudjuk, hogy a Tescónál folytatott sztrájk a házhozszállítási részleget is érintette, amit érdeklődésünkre a cég is megerősített. A szerdán leadott online rendelés eredetileg csütörtökre érkezett volna meg, azonban a kiszállítás előtt pár órával ezt az üzenetet kapta a vásárló:Olvasónk nem adta fel, újra összeállította rendelését, és szombatra kapott is kiszállítási időpontot. Pár órával a kiszállítás előtt még úgy tűnt, sikerülhet a kiszállítás, mert ez az üzenet érkezett a társaságtól:De nem sokkal később ez a remény is elszállt, mert megkapták a fent olvasható első üzenetet újra, a 3000 forintos kuponnal együtt.Ezek után megkerestük a Tescót, hogy a sztrájk mennyire érintette az online bevásárlás és házhozszállítási szolgáltatásokat. A társaságválaszát változatlanul közöljük: