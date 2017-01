A Fornetti a teljes járulékcsökkentést átadja a dolgozóknak

A novemberi bérmegállapodásban szereplő kormányzati intézkedések a Fornetti Csoportra is hatással vannak: mivel a munkavállalók nagy része eddig is a minimálbér felett keresett, a jogszabálymódosítások jelentős megtakarításokat eredményeznek a cégnél.A vállalatvezetés úgy döntött, hogy a járulékcsökkentéssel megspórolt összeg teljes mértékben szétosztásra kerül a dolgozók között. Így minden egyes alkalmazott egységesen havi szinten bruttó 8 ezer forintos béremelésben részesül, ami a cégcsoport foglalkoztatottjainak 83 százalékánál 3-5,7 százalékos béremelést jelent.A Fornetti a minimálbéremelésben és a járulékcsökkentésben alapvetően pozitív makrogazdasági lehetőségeket lát, felhívták ugyanakkor a figyelmet a piaci kihívásokra is: feltehetően például a beszállítók részéről jelentős díjemelést vonnak majd maguk után a kormányzati intézkedések.