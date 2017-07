Muraui hotelt adott el az Opimus

Az üzletrész vételára 1985 millió Ft-ban került meghatározásra a piaci viszonyokat és a hitelkitettséget is figyelembe véve, mely jelentősen meghaladja a tartós részesedésként nyilvántartott befektetés könyv szerinti értékét, amely 911,3 millió Ft - áll a közleményben.Az üzletrész értékesítése az Opimusnak 1074 millió Ft nyereséget teremt. Az értékesítéssel a társaság jelentős terhektől is megszabadul, tekintve, hogy a Holiday GmbH jelenlegi banki finanszírozásából eredően az Opimust - mint tulajdonost - korlátozott mértékű készfizető kezesség terhelte, mely az értékesítésre tekintettel megszűnik. A Holiday GmbH bankhiteléből adódóan konszolidált szinten is 6,8 millió euróval csökken a vállalatcsoport konszolidált kötelezettségeinek mértéke is, ezzel javítva a pénzügyi kitettség arányát az értékesítést követően.