Nagy dobásra készül a Volkswagen

Az elmúlt évek egyik legnagyobb konszernen belüli átszervezését hajtják végre a Volkswagennél

Összevonják az alkatrészgyártó részlegeket

Új részleget hoznak létre a világ egyik legnagyobb autógyártójánál, a Volkswagen ugyanis összevonja a cégcsoport összes alkatrészgyártó egységét , amely világszerte 56 üzemet és 80 ezer alkalmazottat jelent, ide tartoznak a motorokat, váltókat és a futóműveket gyártó részlegek.A cél az új részleg létrehozásával az, hogy hatékonyabbá tegyék a működést, és az elektromos autó gyártást is rugalmasabbá teszi, ha nem az egyes márkákhoz kötődik az egyes alkatrészek gyártása és beszállítása, hanem egy központi részlegtől érkeznek a konszern márkáihoz. Ezen felül a foglalkoztatás szinten tartását is szolgálja a terv, munkahelyeket biztosíthat az alkatrészgyártó részleg.Az új szegmens nem kapna külön cégformát, és nem tervezik az eladását, de eladni sem akarja a konszern az alkatrészgyártó szegmenst. Az átszervezésre már korábban is utalt a Volkswagen vezérigazgatója, Matthias Müller, nagyjából egy éve ugyanis már arról beszélt, hogy a konszernen belül található a világ legnagyobb autóipari beszállítója, csak nem látható, mivel az egyes márkákhoz tartozó szegmensekről van szó.