Nagy dobás a Samsungtól, kipróbáltuk az S8-at!

Két új telefon

A kijelző

A piaci pletykáknak megfelelően két új modellt mutatott be a Samsung, az egyik a Galaxy S8, a másik a Galaxy S8+ nevet kapja. A kettő között a fő különbség a méret: az S8 5,8 colos, az S8+ pedig 6,2 colos telefon lett.A bemutató előtt kiszivárgott fotók alapján sejteni lehetett, hogy hajlított kijelzőt kapnak az új Galaxy-telefonok. A nagy újítás, hogy nincs keret, az "Infinity" kijelző kitölti a telefon előlapját, amennyire csak lehetséges, csak az előlap tetején és alján van egy-egy vékony sáv, ami nem a kijelző része. Így a kijelző 83 százaléka (screen-to-body arány) az előlapnak. A dizájnon a másik nagy változás, hogy a telefon sarkai le vannak kerekítve.

Forrás: Portfolio

A kamera

Extrák

Nem kell jelszó, te magad vagy a jelszó.

Jön Bixby

Telefon? Nem, számítógép!

Fekete, ezüst és levendula színben lesz kapható a telefon. Magyarországon április 28-tól kerül az üzletekbe, de ma estétől már előrendelhető a telefon, így 8 korábban hozzá lehet jutni a készülékhez.

A mai csúcsmobilok kamerái már olyan minőségi képeket készítenek, hogy az egyszerűbb, nem professzionális fényképezőgépeket teljesen ki tudják váltani. A Samsung Galaxy kamerái rendszerint a legjobbak között vannak, ezt a hagyományt folytatva az S8-as is erős kamerát kapott. A főkamera 12 MP, az előlapi kamera pedig 8 MP felbontású és az "okos" autofókusszal gyorsabban, jobb minőségű képeket lehet készíteni.A Galaxy S8 új processzort kap, a Samsung Exinos processzort, ami 10 százalékkal gyorsabb, mint az előző, a 10 nm gyártási technológiának köszönhetően pedig nem csak gyorsabb, de energiatakarékosabb is. Home gomb még mindig van, de már a kijelző alatt, "elrejtve" foglal helyet és nyomásra reagál. Az elődjéhez hasonlóan IP68 szabvány szerint vízálló a telefon.A korábbról jól ismert ujjlenyomat-olvasó a Galaxy S8 telefonon is helyet kap, de átkerül a hátlapra és egy írisz-szkenner, valamint arcfelismerés is van a készülékben, még biztonságosabbá téve az azonosítást.Már a bemutató előtt tudni lehetett, hogy a Galaxy S8 nagy dobása a mesterséges intelligenciával működő digitális személyi asszisztens, a Bixby. Hangvezérléssel és érintéssel működik és figyeli, hogy mi történik a kijelzőn. A kamerával is össze van kapcsolva, így megérti, amit lát. Például ha meglátunk egy biciklit, amit meg szeretnénk venni, csak rá kell irányítani a kamerát és megmutatja a lehetőségeinket. Tanulásra képes, minél többet használja a telefon tulajdonosa, annál többet tud.Elemzők szerint nem kérdés, hogy az irány jó, de egyelőre még bizalmatlanok azzal kapcsolatban, hogy mennyire fog jól működni a szoftver és hogy mi lesz az a plusz felhasználói élményt, amit a versenytársakhoz, például a Sirihez vagy a Google Asszisztenshez képest kínálni tud.Bemutatta a Samsung Connect alkalmazást is, amivel megvalósulnak az okos otthonok. Egy okostelefonról a távolról is tudjuk irányítani az otthoni okos eszközeinket, amelyeket korábban összekapcsoltunk.Az új Samsung-telefon arra is alkalmas, hogy kiváltsuk vele személyi számítógépünket, vagy laptopunkat, hiszen egy külön megvásárolható, DeX nevű kiegészítővel monitort és billentyűzetet is lehet hozzá csatlakoztatni.Az eseményen nagy hangsúlyt kapott a virtuális valóság, ehhez egy új, 360 fokos kamerát mutatott be a Samsung, amivel működik a live stream funkció is.