Nagy dobásra készül a Mol - De megéri?

"A Mol-részvények jelenlegi 20 000 forint körüli tőzsdei árfolyama többszöröse a BÉT prémium szegmensét alkotó részvények 3500 forintos átlagos árfolyamának. A részvényfelaprózás jellemzően forgalom- és likviditásnövelő, főleg, ha olyan időszakban következik be, amikor a cég stabilan, jól teljesít, valamint a felaprózás utáni alacsonyabb árfolyam megkönnyíti a kisbefektetők kereskedését Mol-részvényekkel."

Mi az a részvényfelaprózás?

Milyen hatással járhat?

Ez történt az OTP és a Richter esetében

A részvényfelaprózás elsődleges célja általában az, hogy a vállalat vonzóbbá tegye részvényeit a kisbefektetők számára, a drága részvényár ugyanis sok esetben távol tartja ezeket a szereplőket. A részvényfelaprózásnak is potenciálisan árfolyamnövelő hatása lehet, mivel a kisbefektetők körében megnövekedhet a kereslet a papírok iránt, vagyis a befektetői bázis szélesedhet. Egy cég mindemellett akkor is dönthet a felaprózás mellett, ha részvényeinek árfolyama jelentősebben felülmúlja a szűkebben értelmezett szektortársak részvényeinek árfolyamát.Ezek a motivációk a Mol indoklásában is megjelennek:A változással a társaság 102 428 103 darab, egyenként 1000 forint névértékű "A" sorozatú törzsrészvényét 819 424 824 darab, egyenként 125 forint névértéku törzsrészvénnyé alakítja át. Az átalakítás a társaság alaptokéjének összegét és az "A" sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az részvénysorozat össznévértéke változatlan marad. A kapcsolódó alapszabály módosítás biztosítja, hogy a részvényekhez fuzodo szavazati jogok aránya az átalakítást követoen is változatlan marad.Minden tőzsdén forgó vállalatnál meghatározott számú papír alkotja a részvénytőkét, felaprózásról akkor beszélünk, amikor az igazgatóság úgy dönt, hogy növelni kívánja a forgalomban lévő részvények számát, mégpedig úgy, hogy a meglévő részvényesek számára újabb részvényeket bocsát ki. Itt azonban a definíció nem ért véget, mert ez még csak a részvényosztalék, a felaprózásnál a régi részvények helyébe lép a megnövekedett számú új részvény. Például egy 2-1-es felaprózás azt jelenti, hogy a részvényesek minden egyes részvényükért 2 részvényt kapnak, vagyis egy cégnél, ahol eredetileg a saját tőkét mondjuk 10 millió darab részvény alkotta, a felaprózást követően a részvényszám 20 millióra nő.Ahogy az osztalékfizetés esetében, a részvényárfolyam itt is korrigálódik a technikai jellegű részvény átalakítás következtében, a fentebb említett 2-1-es felaprózásnál az árfolyamnak feleződnie kell, így lesz csak a részvénytőke értéke megegyező azzal, ami a felaprózás előtt volt, a vállalat ugyanis nem jut pénzforráshoz az új részvények kibocsátásakor. Vagyis a felaprózás nem jelent változást a piaci kapitalizációban.A részvényfelaprózás az osztalékjövedelmet sem érinti. Ha egy cég fizet osztalékot, és bejelent egy 2-1-es felaprózást, az egy részvényre jutó osztalék mértéke ugyan feleződni fog, azonban az osztalékot dupla mennyiségű részvényre fizeti. A részvényfelaprózással a befektetők vállalatban való részesedése sem változik.A korábbi hasonló esetek alapján nehéz lenne kijelenteni, hogy a felaprózás rövid távon segít majd a részvényeknek, hosszabb távon azonban akár pozitív is lehet a hatás. A témában készült tanulmányok hosszabb távon jellemzően pozitív kapcsolatot mutattak ki a részvényfelaprózás és az árfolyam között. Találtunk olyan elemzést, mely arra a következtetésre jutott, hogy a felaprózást végrehajtó cégek árfolyama 3 éves időtávon átlagosan 8%-kal teljesíti felül azokét a vállalatokét, melyek nem aprózzák részvényeiket. Több esetben pedig előfordult, hogy az árfolyam másfél év alatt elérte a felaprózás előtti szintet, extra hozamot biztosítva a befektetőknek.Egyes szakértők a téma kapcsán megjegyzik, a vállalatvezetők a felaprózást egyfajta marketing eszköznek tekintik, tudják, hogy a kisbefektetők "jobban érzik magukat", ha több részvényt birtokolnak, ez olyan hatást vált ki, mintha vagyonuk növekedett volna. Ugyanakkor, bár a kisbefektetők számára ösztönző lehet, ha a 20 000 forint feletti részvényár a nyolcadára esik, hosszabb távon azonban a forgalom jelentősebb növekedéséhez főként az intézményi befektetői aktivitás erősödésére lenne szükség. Az ő esetükben viszont az aktuális konkrét árfolyam nagyságának nincsen jelentősége.A tapasztalatok alapján úgy tűnik, az ilyen típusú tranzakcióknál fontos az időzítés is: ott, ahol a felaprózásokat kedvező piaci hangulat közepette hajtották végre, nagyobb eséllyel váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az árfolyamokat nem az mozgatta elsősorban, hogy volt-e felaprózás, hanem az, hogy milyen időszakot éltek a részvények: például az OTP esetében a felaprózáskor egy komoly bikapiac volt, ami a fundamentumok javulásával párosult (az elemzői profitvárakozások ezekben az években számottevő növekedést mutattak.)Az alábbiakban megvizsgálunk két korábbi hazai példát, arra a kérdésre keresve a választ, hogy a részvényfelaprózásoknak milyen hatása volt az árfolyamra.Az OTP-nél 2002. március 4-én került sor egy 10:1-es részvény felaprózásra. Az alábbi grafikonon a külföldi példákhoz hasonlóan az esemény környékén mutatott részvénypiaci teljesítményt (+/-30 nap, árfolyam elmozdulás), valamint a forgalom alakulását szemléltetjük: ebből az látszik, hogy a felaprózást követően mind a részvényár, mind pedig a darabban mért tőzsdei forgalom emelkedni tudott. Ez tehát egy olyan eset, amikor a részvény felaprózás kedvező tőzsdei hatásokkal járt együtt. Nem szabad persze elfelejteni, hogy a részvényárakra adott időben rengeteg impulzus hat, az OTP-nél vélhetően az emelkedésben döntő szerepe volt annak, hogy általános bikapiac uralkodott ekkor a világban.

A Richter esetében 2013. július 11-én történt meg a részvény tizedelése, vagyis új, 100 forint névértékű részvényekkel július 11-én indult a kereskedés. Az intézkedésre azért került sor, mert a menedzsment szerint a részvények árfolyama túl magas volt. A grafikon itt is azt mutatja, hogy a felaprózás után az árfolyam mellett a forgalom is jelentősen emelkedett, vagyis a lépés ebben az esetben is kedvező tőzsdei hatásokkal járt együtt. A gyógyszergyártó saját korábbi terveihez képest egyébként hónapokkal korábban hajtotta végre a törzsrészvények névértékének tizedelését, hiszen korábban azt jelezte, hogy a felaprózás szeptember vége/október eleje környékén jöhet. A felaprózás a likviditás javítását is célozta, ami a Richternél azért is fontos, mert ez volt az a szempont, ami alapján a részvények korábban kikerültek a nagy index szolgáltató MSCI benchmarkjaiból. (A papír a felaprózást követően már 2013 őszén visszakerült az MSCI-indexekbe.)