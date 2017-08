Nagy javulást lát Magyarországon az E.On

Az eredményeinknek két nagyon fontos üzenete van: az első, hogy alapvető működési területeinken nagyon erős negyedévet produkáltunk. A második, hogy jelentős javulást sikerült elérnünk a tőke- és adóssághelyzetünkben is, egyéb tényezők mellett elsősorban a németországi nukleáris üzemanyagadó visszatérítéséből származó közel 3 milliárd eurónak köszönhetően. Míg 2017 első három hónapjában még az előző évinél mintegy 30 százalékkal gyengébb eredményt értünk el, a második negyedévben ezek már nem fogták vissza az eredményeket, így fő üzletágaink erőteljes növekedést tudtak felmutatni. Az erős számok nagyrészt a hálózati és a nukleáris üzletágban történt kedvező fejleményeknek köszönhetőek, a jó eredményekhez pedig a magyarországi tevékenységeink is hozzájárultak. Összességében, a kiemelkedő üzemi eredményeink, illetve a mérlegünk mutatóinak jelentős javulása alapján erősen hiszünk benne, hogy teljesíteni tudjuk majd a növekedési célkitűzésünket.Úgy látjuk, a piaci körülmények lehetővé teszik számunkra, hogy valóban teljesítsük az eredményekre vonatkozó célkitűzéseinket, és sikerül tovább javítanunk a tőkehelyzetünkön. Erre alapozva, terveink szerint az osztalékfizetési rátát a nettó eredmény legkevesebb 65 százalékáig emelnénk 2018-tól. A kifizetések tervezésekor természetesen számításba kell vennünk például az organikus növekedést lehetővé tevő befektetéseinket is, azonban a kedvező üzemi és az erős mérlegeredmények összességében a növekedési és az osztalékfizetési kilátásainkat egyaránt jelentősen javítják.A megújuló energiaforrások hasznosításával foglalkozó üzletágaink pénzügyi eredményeit szemügyre véve látható, hogy az előző év hasonló időszakához képest összességében körülbelül 50 millió euróval csökkent az üzemi eredmény. Ezt jelentősen befolyásolta, hogy az E.On tavaly értékesítette az egyik, offshore szélerőmű parkban tartott részesedését. Ez a nyereség még nem jelenik meg az idei számokban, ezért tűnnek gyengébbnek az eredmények.Előretekintve, a megújulókat eszközoldalról vizsgálva elmondható, hogy jelenleg is számos projektünk van kivitelezés alatt, amelyektől a következő években tekintélyes bevételnövekedést várunk. Ilyen például az Egyesült Államokban futó projektünk, melynek keretében az E.ON jelenleg mintegy 5400 MW kapacitású szárazföldi szélenergia beruházást hajt végre.A stratégia inkább egyfajta keretül szolgál majd, amely azt jelöli ki, hol, mely területeken látunk ígéretes üzleti lehetőségeket, többek között a megújuló energiaforrások hasznosítása terén. A stratégia pontos számokkal csak 2018-ban egészül ki, annyit azonban elmondhatok, hogy további jó növekedési lehetőségeket például Magyarországon is látunk, ahol a működési-befektetési környezet kiszámíthatóságában jelentős javulást tapasztaltunk az utóbbi időszakban.Ahogy már korábban is többször jeleztük, a részesedésre nem tekintettünk olyan eszközként, amely illeszkedik a stratégiánkba. Az Uniper-részesedéssel, mint pénzügyi eszközzel kapcsolatos döntést a növekedési terveink tükrében, a piaci helyzetet megvizsgálva fogjuk meghozni, terveink szerint valamilyen módon értékesítve a pakettet.Jelenleg úgy látjuk, az orosz szankciók semmiféle jelentős kockázatot nem jelentenek az E.ON üzleti tevékenységére nézve. Bizonyos aggályok mindemellett felmerülnek az üzletfeleink oldalán esetleg fellépő bonyodalmak kapcsán. Korábbi orosz üzleti érdekeltségeink jelentős része átkerült az Uniperhez, az E.ON kizárólag az Északi Áramlat 1 projektben rendelkezik részesedéssel, éppen ezért látjuk úgy, hogy a szankciókból fakadó lehetséges hatások korlátozottak.A magyarországi üzleti környezetet egyre kedvezőbbnek látjuk. Az ország a saját tempójában, a saját útját járja az energiaátmenetben, de összességében a magyar piacon is azokat a változásokat látjuk, mint amelyek a többi piacon is tapasztalhatók. Úgy véljük, ehhez a fejlődéshez a mi társaságunk is sokat hozzá tud tenni, legyen szó akár a megújuló energiaforrásokról, hálózati fejlesztésekről vagy komplex ügyfélmegoldásokról. A csoport birtokában lévő innovációs tudást meg kívánjuk osztani Magyarországgal, amire egyébként számos lehetőséget látunk a piacon: így a megújuló energiaforrások - elsősorban a napenergia integrálása, a lokális energiamenedzsment kialakítása, a digitalizáció, az e-mobilitás, vagy éppen az energiahatékonyság javítása terén már jelenleg is több kiterjedt programot folytatunk Magyarországon.