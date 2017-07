Nagy tanulság: Kösd össze a jövődet Mészáros Lőrincével!

Néhány nyersanyag és a tech részvény volt a sztár

Az első félévben a fontosabb eszközosztályok közül egyes mezőgazdasági nyersanyagok és fémek árfolyama emelkedett a legnagyobb mértékben. A búza árfolyama közel harmadával került feljebb, április közepe óta már több mint 50 százalékkal emelkedett az árfolyam, ami elsősorban annak tudható be, hogy a piaci szereplők attól tartanak, hogy a fontosabb búzatermő vidékeken szárazság köszönt be, ami miatt gyenge lesz a termés.A palládium árfolyama az elmúlt napok esése ellenére közel 25 százalékot emelkedett, és az elmúlt hetekben már 16 éves csúcson is állt. A meredek árfolyamemelkedés annak köszönhető, hogy a piaci szereplők várakozásai alapján a belső égésű motorral szerelt autók károsanyag-kibocsátásának csökkentésére használt fém iránti kereslet részben a most már több autógyártót is érintő botrányok miatt meredeken emelkedni fog és meghaladja a kínálatot.A fontosabb részvényindexek közül a technológia túlsúlyos Nasdaq (+16%) emelkedett a legnagyobb mértékben, ami elsősorban a technológiai nagyágyúk (FAANG=Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) meredek árfolyamemelkedésének tudható be, itt azonban érdemes megemlíteni, hogy az idei első félév végén látható globális részvénypiaci korrekciót is részben a FAANG-papírok esésének tudható be, a sok esetben feszített árazások miatt lejtőre kerültek a tech részvények.A lista hátsó végén a kőolaj, a földgáz, az etanol és a benzin áll, amelyek az elmúlt hónapokban jellemzően együtt mozogtak. Részben a kőolaj ára húzta lefelé az olaj árát, a piaci szereplők ugyanis attól tartanak, hogy a tavaly decemberben a világ nagy olajkitermelői között létrejött megállapodás, és a kitermelés visszafogásának meghosszabbítása ellenére a kitermelők nem lesznek képesek tartósan kordában tartani az olajkínálatot, a túlkínálat pedig belátható időn belül nem csökken érdemben.A listánk utolsó helyén a (fagyasztott) narancslé áll 26 százalékos árfolyameséssel, amit az okoz, hogy a narancslé iránti (főként amerikai) kereslet az egészségesebbnek mondott/gondolt üdítők térhódítása miatt csökken, ezzel párhuzamosan idén a kínálat is jól alakul, a brazil termés ugyanis várhatóan magas lesz.

Részvények fel

A részvénypiacokon kifejezetten jó volt a hangulat az év első felében, szinte minden fontosabb részvényindex feljebb került idén. A legnagyobb emelkedés az argentin részvénypiacon volt, a vezető részvényindex, a Merval közel 30 százalékot emelkedett idén, az elmúlt 5 évben tízszeresére emelkedett az értéke, ehhez azonban érdemes hozzátenni, hogy az argentin peso az elmúlt években drámaian gyengült, nagyjából negyed annyit ér most, mint 5 éve. A részvénypiaci szárnyalás a peso gyengülésén túl azzal magyarázható, hogy a befektetők elkezdték árazni, hogy határzóna (frontier) besorolásból feltörekvő piaci kategóriába kerülhetnek az argentin részvények, az MSCI azonban nem sorolta át az argentin részvénypiacot, erre két hete nagyot esett az argentin részvénypiac.Az egyik legfontosabb részvényindex, az amerikai S&P 500 8,2 százalékot emelkedett az év első felében, ami jóval magasabb érték, mint amire az elemzők számítottak, az átlagos várakozás egész évre volt nagyjából ennyi, vagyis a mostani előrejelzések alapján az év második felében már nem lesz érdemi árfolyamemelkedés.A lista végén az orosz részvénypiac áll, az orosz részvények árfolyama részben a csökkenő olajár, részben pedig az Oroszországgal szembeni szankciók (az Egyesült Államok újabb szankciók kivetését tervezi) miatt került nyomás alá.

Török, görög

Az európai tőzsdék közül elsősorban a tavalyi lemaradók emelkedtek nagyot, például az elmúlt években gyengélkedő ukrán részvénypiac, de a török részvénypiac is meredeken emelkedett idén, annak ellenére, hogy például az április közepi népszavazással kapcsolatban sok volt a bizonytalanság. A vezető görög részvényindex 28 százalékot emelkedett idén, a befektetők több dolognak is örülhettek: a görög parlament május közepén újabb megszorításokról döntött, júniusban részben ennek köszönhetően az ország újabb, 8,5 milliárd eurós hitelt kapott, a javuló költségvetési helyzetre és a gazdasági stabilizációra utaló jelekre hivatkozva a Moody's fel is minősítette Görögországot. A magyar tőzsde 10 százalékos emelkedésével inkább az európai élmezőnybe tartozik az első félév adatai alapján.

OTP, Richter és néhány kispapír húz

A BUX index 10 százalékot emelkedett idén, a magyar tőzsdét elsősorban az OTP és a Richter húzta felfelé, előbbi 7,7, utóbbi 13,8 százalékot emelkedett, de mivel a BUX index total return index, vagyis a kifizetett osztalékok megjelennek az index árfolyamában, ezzel szemben az indexben szereplő részvényeknél nem, ezért érdemes megnézni a részvények osztalékkal korrigált első féléves elmozdulásait is. Ha az OTP-nél figyelembe vesszük a 190 forintos, a Richternél pedig a 106 forintos osztalékot, akkor ceteris paribus az OTP-re 10, a Richterre 15,5 százalékos emelkedés jön ki az első félévre. Az OTP és a Richter legutóbbi gyorsjelentése is kifejezetten jól alakult, ráadásul mindkét vállalat papírjára egyre optimistábbak az elemzők, az OTP-nél például néhány 10 ezer forintos célár után egy 12 ezres is érkezett.A nagy sztárok azonban a kispapírok voltak, a Nyomda 18, a Park pedig 29 százalékot emelkedett, a részben Mészáros Lőrinc tulajdonába került Opimus 254 százalékos ralija pedig gyakorlatilag értelmezhetetlen (ma egyébként újabb 12 százalékot emelkedett a papír, a másik Mészáros-részvény, a Konzum árfolyama fél év alatt 1820 százalékkal került feljebb)