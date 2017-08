Nagyon fut a BMW szekere

A BMW tovább növelte árbevételét, az idei második negyedévben 25,8 milliárd euró lett, ami 3,1 százalékkal több mint az előző év azonos időszakában. Az EBIT 2,9 milliárd euró lett, ez 200 millió eurós (+7,5%) növekedés 2016 második negyedévéhez képest, és meghaladja a 2,82 milliárd eurós elemzői várakozást, az adózás előtti eredmény pedig 3,1 milliárd euró lett, ami 300 millió euróval (+9,2%) több mint tavaly. Az adózott eredmény 13,6 százalékkal 2,2 milliárd euróra nőtt.A kiugró árbevétel mellett nőtt az EBIT-marzs is, 9,7 százalék lett, ami két százalékponttal több, mint tavaly. Mindezt az erős verseny, a növekvő kutatás fejlesztési- és marketing költségek mellett érte el a társaság, de a személyi kiadások is nőttek.Az árbevétel növekedése annak tudható be, hogy az értékesített autók száma negyedéves és féléves szinten is rekordot döntött. Az autóeladások a második negyedévben 4,6 százalékkal 633 582 darabra nőttek. Az értékesített járművek 84,3 százaléka BMW modell, 15,5 százaléka Mini, a maradék 842 darab autó pedig Rolls-Royce volt. Az elmúlt fél évben a 3-as modell volt a legnépszerűbb a vásárlók körében, ezután az 5-ös és az X1-es modell következett. Azonban az előző év azonos időszakához képest mind a 3-as, mind az 5-ös modellből két százalékkal kevesebbet adtak el, másrészt a legnagyobb növekedés az X1-hez kapcsolódik, melyből 45 százalékkal több fogyott, mint egy évvel korábban. Az elektromos modellek egyre népszerűbbek, az i-modellek értékesített darabszáma 44,5 százalékkal nőtt az idei első félévben, összesen 15 939 darab fogyott idén.Földrajzilag vizsgálva az eladásokat egyértelműen kijelenthető, hogy az ázsiai piacon volt a legnagyobb emelkedés, a tavalyi második negyedévhez képest idén 21 százalékkal több, összesen 215 748 darab autót értékesítettek, ami a teljes értékesítési darabszám 34 százaléka. Továbbra is az európai piac dominál, az idei második negyedévben mérsékelten 0,4 százalékkal nőttek az eladások, 287 210 darab autót adtak el, míg Amerikában 6,2 százalékos esés volt, 115 292 darab autót adtak el.A menedzsment az egész éves árbevételben mérsékelt növekedést vár 2016-hoz képest, amit részben az új 5-ös modelltől várnak, például a kínai piacon. Idén mérsékelt emelkedést várnak az adózás előtti eredményben, 8-10 százalékos üzemi eredmény marzs mellett.A befektetők értékelték a negyedéves gyorsjelentést, a részvények árfolyama 1,2 százalékos pluszban van, azonban az idei teljesítményt tekintve még így is 10 százalékos mínuszban van a papírok árfolyama.