A magyar piacon is romlik a hangulat, a BUX már 0,2 százalékos mínuszban áll. A blue chipek közül ez főként az OTP (-0,7%) gyenge teljesítményének tudható be. A kispapírok között ma is láthatunk nagyobb elmozdulásokat, az Appeninn ma további 1,8 százalékot erősödött, míg az Opus 1,4 százalékot, a a Waberer's 0,8, a Konzum pedig 0,7 százalékot esett. Egyébként ezzel az Appeninn papírjai csak az idén már 93,5 százalékot emelkedtek. Itt még mindig az a sztori, hogy augusztus 25-én megérkezett a hivatalos bejelentés, miszerint a Konzum 49,02 százalékos részesedést szerzett az Appeninnben.

Tovább esik a Ryanair 2017.09.19 09:29

Tovább esett ma Ryanair árfolyama, miután az ír diszkont légitársaság a hétvégén jelezte, hogy egy hat hetes járattörlési programba kezdtek, mégpedig azért, hogy eleget tegyen az ír felügyeleti szervek előírásainak és még az év vége előtt kiadhassa dolgozóinak a nekik járó szabadnapokat.

A légitársaság közleményében úgy fogalmaz, nagyon benézték pilótáik szabadságainak tervezését, és most keményen dolgoznak azon, hogy ezt jóvá tegyék. Ennek érdekében naponta 40-50 járatot fognak törölni, ezen a hétvégén ennél kicsivel többet is. Továbbá azt is megemlítették, hogy a munkaerő-felvétellel is problémák vannak, miután elvesztették 140 pilótájukat riválisuk, a Norwegian Air-el szemben.

A Ryanair közleménye szerint az érintett utasoknak visszaadják a pénzüket vagy segítenek más járatokat találni az úticéljukhoz, emellett hangsúlyozzák, hogy a törlések járathálózatuk 2%-át érintik, így azoknak nem lesz érdemi hatásuk a szeptemberi és októberi bevételi adatokra. A Reuters szerint a járattörlések körülbelül 285 ezer utast érinthetnek a társaságnál.

Egyébként már egy hete szinte folyamatosan esik a Ryanair árfolyama, csak szeptember 10 százalékot esett.