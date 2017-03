A BUX index is esett, ezt főként az OTP és a Magyar Telekom részvényeinek esése okozta, nap végére a Mol papírok közel négy százalékot tudtak emelkedni a napi mélyponthoz képest, és ezzel meghaladták a tegnapi záróárat.

A magyar kispapírok közül most a Duna House az egyik legizgalmasabb, tegnap jelentette be a cég, hogy 479 millió forintos osztalékot fizet, ami a tegnapi záróárfolyammal kalkulálva 3,7 százalékos osztalékhozamot jelent. A befektetők pozitívan értékelték a bejelentést, a részvények több, mint öt százalékot emelkedtek a délelőtti kereskedésben.

A technikai elemzésünkben arról írtunk, hogy az év eleje óta tartó mozgás még beleillik egy normál korrekciós fázisba, ami után egy újabb emelkedő kör lenne várható a 21355 forintos lokális csúcs fölé. Jelenleg a 19500-19600 forintos szint támaszthatja meg az árfolyamot, ahol a tavaly január óta behúzható emelkedő trendvonal található. Nagyon fontos lesz, hogy hol zárnak a Mol részvények árfolyama, akkor válik majd "egyértelműbbé" a kép. A Mol mellett most már minden blue chip esik, alulteljesít a magyar piac.

A cseh energetikai vállalat, a CEZ jelentős diszkonttal értékesítette a közel 7 százaléknyi Mol-részvénycsomagját, ennek tudható be a nyitást követő több, mint három százalékos esés, azonban a délelőtti kereskedés vége felé vissza tudtak kapaszkodni a Mol papírok, jelenleg közel másfél százalékos mínuszban tartózkodnak.

Esik a Mol 2017.03.30 09:10

A CEZ a közel 7 százaléknyi Mol-részvénycsomagját 7,5 százalékos diszkonton értékesítette, ami a korábbi tapasztalatok alapján nagyobb részvényárfolyam-esést is okozhatott volna, de már a múlt heti OTP-sztori (ott a Groupama adott el nagyobb részvénycsomagot) is azt mutatta, hogy ha jó az időzítés, és a részvényeladással csökken a részvénypakkal kapcsolatos bizonytalanság, akkor nem esik nagyot az érintett vállalat részvényárfolyama, már csak azért sem, mert ezzel a vállalat fundamentumai nem változnak azzal, hogy a tulajdonosi kör átalakul. Ezt látjuk ma a Molnál is, az árfolyam jelenleg "csak" 2,5 százalék mínuszban áll.

Az elmúlt napokban nagyot emelkedett az olajár, ez jó hatással volt az olajipari cégek árfolyamaira, amelyek ma is emelkednek, ebből a sorból nagyon kilóg a Mol. A szektorban uralkodó jó hangulat hatással lehet a Mol árfolyamára is, részben ennek tudható be, hogy nem esett nagyobbat a magyar cég árfolyama.

A Mol lefelé húzza az egész magyar tőzsdét, de a blue chipek közül az OTP és a Richter is esik, mindkét papír közel egy százalékot esett a nyitást követően. Nyugat-Európában inkább kivárás látható, a vezető részvényindexek a tegnapi záróértékük közelében tartózkodnak.

A német részvényindex a DAX a tegnapi záróértéke közelében áll, viszont egyedi részvényekben vannak elmozdulások, a Daimler közel négy százalékot esett a nyitást követően.

Nem véletlen, hiszen ma már osztalékszelvény nélkül forognak a papírok, ha ezzel a hatással korrigáljuk, akkor még emelkednének is a Daimler részvények.