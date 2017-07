Nagy a mozgás a Mészáros-papírok között, a Konzum és az Opimus árfolyama is napi limittel emelkedett a reggel, majd a befektetők valószínűleg profitrealizálásba kezdtek, mostanra már mindkét papír árfolyama a negatív tartományban mozog.

Az OTP is a potenciális vevők között van

A kispapírok közül most a Konzum és az Opimus árfolyamában némi profitrealizálás kezdődhetett, mivel a Konzum "csak" 7 százalékot, míg az Opimus papírjai 9,4 százalékot emelkedtek.

Jóváhagyta az EU az olasz Monte dei Paschi állami mentőcsomagját, az 5 éves szerkezetátalakítási terv keretében az olasz állam 5,4 milliárd eurónyi tőkével segítené a világ legöregebb bankját - számol be a hírről a CNBC.

Tovább emelkedik az OTP 2017.07.05 09:30

A délelőtti percekben a DAX (+0,2%) is kezd magához térni, míg a magyar tőzsde is tovább emelkedik, ami főként az OTP (1,4%) papírjainak köszönhető. Itt a sztori az, hogy egyre közelebb van egy kisebb román bank, a Banca Romaneasca eladása, és elképzelhető, hogy az OTP is a potenciális vevők között van, így valószínűleg a befektetők részben ennek a hírére kezdték el venni a vállalat papírjait.