Napelemek: a legrosszabbkor lett hiánycikk a panel

Miután egy gigaper és egy kereskedelmi háború miatt csődbe ment a német Solarworld, Európa legnagyobb és egyben egyetlen originális napelemgyártója, a távol-keleti gyártók mindent el tudnak adni a közelben is, ezzel együtt Európába az elmúlt négy hónapban csak szórványosan érkezett bármilyen napelem.A jó minőségű panelekből így komoly hiány alakult ki, a kereskedők teljesen kiürítették a rotterdami kikötőben még elérhető, akár bizonytalan eredetű készleteket is - mondta Lugos Roland, a bajai Optimum Solar Kft. tulajdonos-ügyvezetője a portálnak. Az Optimum Solar úgy igyekszik megoldást találni a helyzetre, hogy minden részegységet maga szerez be, és egy távol-keleti országban egy német gyártósoron időt bérel, amikor legyártatja a maga megválasztott minőségben a paneleket.A Solarworld más piaci szereplőkkel szemben még a lapokat is önállóan gyártotta, Katarból, illetve az Egyesült Államokból szerzett be szilíciumot. Amikor aztán az egyik amerikai beszállítójával komoly vitába keveredett, és elveszített egy közel egymilliárd dolláros pert, a perveszteséget nem bírta ki. De nem csak ez okozta a vesztét. A kínai dömpingárak szorításában harapófogóba került: korábban 50 eurócentért árulta a paneleket, de a kínaiak 40 centig is le tudtak menni, mert az állami szilícium-szállító inkább vállalta a veszteséges működést, csakhogy Európába olcsón szállíthasson, és így kiszippantsa az európai pénzeket a belső kereskedelmi körforgásból. A németek tiltakoztak, az EU az 53 centnél olcsóbb kínai panelekre 50 százalékos védővámot vezetett be. A kínaiak mégis olcsóbbak tudtak maradni, például 53 cent feletti árat mutattak ki, de más csatornákon pénzt juttattak vissza a vevőiknek, sokan pedig kihelyezték gyártásukat egy újabb országba, például Vietnamba.