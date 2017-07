Napelemek: nagy változás jön az ügyintézésben

az átvételi kötelezettség alá eső villamosenergia-mennyiség és a kötelező átvételi időtartam meghatározásával, valamint a prémium típusú támogatással kapcsolatos eljárásokban a kérelmező köteles a hivatal által a honlapján meghatározott módon kapcsolatot tartani.

jogutódláson alapuló, változatlan kötelező átvételi jogosultság bejegyzése;

erőműegység megvásárlásán alapuló, változatlan kötelező átvételi jogosultság bejegyzése;

a kötelező átvételi jogosultság megállapítása során figyelembe vett egyéb állami támogatás mértékének megváltozása miatti módosítás;

a kötelező átvételi jogosultsághoz tartozó telephely fizikai módosítása;

a kötelező átvételi jogosultsághoz tartozó telephely fizikai helyének változása nélküli módosítása;

kötelező átvételi jogosultság visszavonása.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 11. § (12) bekezdése alapjánA MEKH 2017. július 17-től csak elektronikusan benyújtott kérelmeket fogad be az alábbi ügyekben:Az elektronikus nyomtatványt a kötelező átvételi jogosultsággal rendelkező természetes személy vagy a kötelező átvételi jogosultsággal rendelkező szervezet képviseletére jogosult személy nyújthatja be az Ügyfélkapun keresztül - hívta fel a figyelmet a MEKH. Mindkét esetben lehetőség van arra, hogy a kérelmet meghatalmazott nyújtsa be, de ez esetben szükséges a MEKH honlapján közzétett meghatalmazás minta kitöltése és legalább a kérelemmel egyidejűleg történő benyújtása is. Az elektronikusan indult eljárásokban a hiánypótlás és a tényállás tisztázása is elektronikusan történik.Ügyfélkapus regisztrációt bármely természetes személy kezdeményezhet bármelyik okmányirodában, kormányablakban, az adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten.