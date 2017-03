Napelemet a háztetőre? - Így segíti a Google a tervezést

A Google kedden jelentette be, hogy a 2015-ben elindított alkalmazás, amely eddig csak Massachusetts és Észak-Kalifornia területén volt elérhető, immár az USA 50 államának mintegy 60 millió épületére alkalmazható. A Project Sunroof számos helyi tényezőt figyelembe véve képes kikalkulálni, várhatóan mennyi villamos energia termelhető az adott ingatlanon telepítendő fotovoltaikus panelekkel. A számítások során a program a ház körül esetleg árnyékot adó fák vagy éppen a helyi időjárási viszonyok várható hatásait is tekintetbe veszi. A program az egyes fogyasztók havi energiafogyasztása alapján a telepítendő panel méretére is javaslatot tesz, tájékoztat a várható költségekről, de a megtérülés várható időtartamát kiszámolva segít dönteni az egyes finanszírozási formák között is.A Google Maps és Google Earth térképei alapján dolgozó új eszköz szerint a vizsgált épületek közel 80 százalékán "életképesek" lehetnek a napelem-modulok, vagyis elegendő nap éri őket ahhoz, hogy villamos energiát termeljenek. A Goorgle vizsgálatai szerint az egyesült államokbeli nagyvárosok közül Houston viszi a prímet az egy évben napenergia alapon termelhető villamos energia mennyiségét tekintve. A texasi nagyváros ingatlanjainak tetejére telepített napelemek elméletileg akár 18 940 gigawattóra áramtermelésére is képesek lehetnek, ami több mint 1,7 millió amerikai háztartás éves áramfogyasztását tudná kielégíteni. Vagyis a 2,2 milliós lakosú város jócskán saját igényei felett tudna villamos energiát előállítani napenergiából.A napenergia-felhasználás gyorsan terjed az Egyesült Államokban. 2016-ban több mint 14 gigawatt új fotovoltaikus kapacitást telepítettek az USA-ban, csaknem kétszer annyit, mint a 7,5 gigawattos, ugyancsak rekordot jelentő 2015-ös eredmény. 2016-ban az újonnan létrejött új áramtermelő kapacitások legnagyobb részét, 39 százalékát a napenergia adta, megelőzve a földgázt (29 százalék) és a szélenergiát (26 százalék) is. Ezzel együtt az ország áramtermelésének továbbra is mindössze 4 százaléka származik napenergiából.

A bővülés zömmel intézményi, jellemzően közműcégek által létrehozott kapacitásoknak köszönhető, a háztartási kiserőművek új telepítései mindössze 19 százalékkal bővültek a tavalyi évben, míg 2012 és 2015 között éves átlagban 63 százalékkal nőttek. Az emelkedő trend lassulása mögött részben az áll, hogy több államban felfüggesztik azokat a mérérési programokat, amelyek alapján a nyáron hálózatba tápláló lakossági fogyasztók télen gyakorlatilag ingyen használhatták az áramot. Emellett azonban komolyan nehezíti a napenergia-felhasználás további terjedését az is, hogy a telepítő cégek nehezen tudják elérni a változásban élenjáró fogyasztókon túli rétegeket. Noha a keresőcég eszköze látványos lendületet várhatóan nem ad majd az új telepítéseknek, ám a potenciális napelemvásárlók rendkívül széles köréhez eljutva mégiscsak elősegítheti a megújuló energiaforrás további hódítását.