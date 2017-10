Naperőműparkokra fókuszál az MVM

A hazai villamos energia szektor kilátásairól és az MVM terveiről a Portfolio Energy Investment Forum 2017 konferencián is szó lesz. Még nem késő regisztrálni. ÁTTEKINTÉS

Az utóbbi időben a piacon új vállalatok jelentek meg, a megváltozott környezetben pedig felül kellett vizsgálnunk a céljainkat - mondta az MVM elnök-vezérigazgatói pozíciójának szétválasztásáról Zsuga. A tulajdonos úgy látta, hogy a további sikeres működés csak akkor valósulhat meg, ha az egyes fókuszterületekkel különböző vezetők foglalkoznak. Csiba Péter mint elnök a külkapcsolatok koordinálásáért és a nemzetközi szervezetekban való részvételért felel majd, míg az én feladatom az operatív irányításra és a cégcsoport bővülő portfóliójának menedzselésére terjed ki - fogalmazott.A cég vezetőségének kettős cél lebeg a szemei előtt: egyrészt átdolgozzák a közép- és hosszútávú stratégiánkat, a tulajdonosi és a módosult piaci elvárásoknak megfelelően. Másrészt szeretnénk elérni, hogy az energiaipar újra vonzó legyen a munkaerőpiacon, illetve azt, hogy az emberek értsék és tudják, mit miért csinálunk ebben a szektorban - mondta a lapnak.Az MVM vezérigazgatója szerint paradigmaváltás előtt állunk a megújuló energiaforrásokat illetően, a fosszilis, nukleáris és zöld energiaforrások pedig lassan egyenrangúak lesznek. A megújuló energiaforrások terén a következő hónapokban érik be egy nagyobb projekt a cégnél, amely hét különálló fejlesztést jelent, amelyek keretében összesen 100 MW erőművi kapacitást adnak át, több mint száz helyszínen. A Magyarország által 2020-ra kitűzött 14 százalékos megújuló részarány a bruttó végső fogyasztáson belül azt jelenti, ha csak napelemekben gondolkodunk, akkor a következő években összesen 1000 MW kapacitást kellene telepíteni. Persze az energiamix ennél változatosabb lesz, el kell dönteni, hogy például a szél- és bioerőműveket mennyire érdemes bevonni. A társaság egyelőre a naperőműfarmokra fókuszál, a technológia gyors telepíthetőségére és drasztikus költségcsökkenésére tekintettel.Zsuga szerint a jelenlegi csökkenő trend a hazai villamos energia fogyasztásban fordulat előtt áll. Szerintem csak idő kétdése, és a nagy nemzetközi tendenciák ide is begyűrűznek, emiatt pedig a jövőben Magyarországon is újra növekedhet a villamosenergia-igény.