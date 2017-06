Naponta húsz százalékot keresni Mészáros Lőrincékkel

Őrült emelkedés

A Konzum és Opimus részvényeiben március elején nőtt meg robbanásszerűen a forgalom, akkor jelentek meg az első hírek Mészáros Lőrinc részesedésszerzésével kapcsolatban. Azóta többször is előfordult, hogy napi limittel emelkedett a papírok árfolyama, a Konzum papírjai idén egészen tegnapig közel 1300 százalékot, az Opimus részvényei pedig közel 190 százalékot raliztak, ami kiemelkedő a hazai részvények között.

Ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt mindkét vállalat piaci kapitalizációja, a Konzumé közel 15 milliárd forint, a BUX-tag Opimusé pedig közel 45 milliárd forint a tegnapi záróárral kalkulálva.

Mi történik egy extrém kereskedési napon?

A Budapesti Értéktőzsde részvénypiacán három fő kereskedési szakaszt különböztetünk meg. A piacnyitást megelőzően 8:30-tól egészen 9:00-ig zajlik az, amikor a befektetők vételi és eladási ajánlatai megjelennek a tőzsdei ajánlati könyvben, így a keresletnek és kínálatnak megfelelően 9:00-kor alakul ki a nyitóárfolyam. A nyitóár az lesz, amin ekkor a legnagyobb mennyiségű kötés létre tud jönni. A Portfolio honlapján is lehet követni azt, hogy például az ajánlatgyűjtési szakaszban milyen mennyiségek vannak bent a könyvben, milyen árfolyamon vennének és adnának a befektetők. Ezek alapján az elmúlt napokban már a nyitást megelőzően is látszott, hogy extrém elmozdulás lesz a Konzum-papírok árfolyamában.9:00-tól 17:00-ig tart, amikor már folyamatosan történik adás-vétel, azonban előfordul, hogy az első percekben nincs tranzakció. Ez annak a kontroll mechanizmusnak tudható be, ami három percig tart és hivatalosan a volatilitás kontrollja miatt használják a Xetra rendszer bevezetése óta. Ha nem történik kötés, az extrém esetben annak köszönhető, hogy a befektetők az előző napi záróárfolyamhoz képest tíz százaléknál nagyobb eltéréssel szeretnének eladni vagy vásárolni. (Ez a Konzum- és Opimus-részvények esetében használt árfolyamsáv, a blue chipeknél ez két százalék, a mid-capeknél 3-5 százalék, a kisebb papíroknál 10 százalék.)A három perc alatt a befektetőknek lehetőségük van arra, hogy javítsanak egy esetleges félreütést vagy egyszerűen csak módosítsák vagy visszavonják az ajánlataikat. Extrém árfolyam elmozdulások esetén akár arra is sor kerülhet, hogy a BÉT manuálisan állítsa meg a kereskedést és ha szükséges, akkor a piaci árfolyamnál jóval magasabb vagy alacsonyabb ajánlatot adó brókercéggel egyeztesse a kérdéses ajánlatokat. Erre azt megelőzően kerül sor, ha a három perces volatilitási kontroll után a tíz százalékos ársáv kétszeresén születne kötés. Az extra volatilitási szakasz már nem automatikusan zárul, hanem a BÉT indítja újra a kereskedést.17:00-tól 17:05-ig tart, amelyben eldől, hogy hol zár a részvények árfolyama, amely a nyitáshoz hasonlóan szintén egy aukciós ajánlatgyűjtés keretében zárul.Extrém esetben tehát két kontroll mechanizmus is életbe léphet, mielőtt napi limittel emelkedik vagy esik a részvények árfolyama, ezt láthattuk az elmúlt napokban a Konzumnál is. A napi limit elérése után tovább folytatódik a kereskedés és az alábbi grafikonon látható, hogy a limit közelében történtek tranzakciók az elmúlt napokban. Csak abban az esetben nem mozdul az árfolyam a napi limit elérése után, ha nincsenek olyan befektetők, akik alacsonyabb árfolyamon megválnának részvényeiktől és erre vevőt is találnak. A Budapesti Értéktőzsdén a Standard kategóriás részvények esetében húsz százalék a limit, míg a Prémium kategóriás részvények esetében 15 százalék a napi limit.

Hogyan működik a sávszélesítés?

Miután már napok óta limittel emelkedett a Konzum és az Opimus árfolyama is, a BÉT lépett és kiszélesítette a sávot, így ma már ötven százalékos sávban folyik a kereskedés. A Konzum-papírok árfolyama egy közel 40 százalékos tartományt, míg az Opimus-részvények árfolyama közel 30 százalékos tartományt járt be a mai kereskedésben. A forgalom óriási, a Konzum részvényeiben közel 600 millió forintos a forgalom, az Opimus papírjaiban közel egymilliárdos forgalom volt eddig, így a két papír forgalma a magyar részvénypiacon élen jár, egyedül az OTP-részvényekben volt magasabb forgalom ma, közel 1,3 milliárd forint.A BÉT vezérigazgatója a döntés előtt egyeztet a piaci szereplőkből álló kereskedési bizottsággal és a bizottság véleményezése alapján hozza meg a döntést. Az elmúlt hónapokban több alkalommal sor került sávszélesítésre, idén márciusban például az Opimus és a Konzum papírjainál, tavaly decemberben két alkalommal a Visonkánál történt sávszélesítés, a Norbi Update részvényeinél pedig tavaly júliusban történt 50 százalékos sávszélesítés.