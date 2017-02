Negatív meglepetés a Moltól

a 2016-os évet tekintve a Mol várakozásainak többsége teljesült

7 százalékkal csökkent a tisztított csoportszintű EBITDA a negyedévben

a kutatás-termelési szegmens EBITDA-ja 27 százalékkal bővült

a finomítás-kereskedelem szegmens EBITDA-ja 20 százalékkal csökkent a gyengébb működési környezetben, a kiskereskedelem továbbra is meggyőzően, 55 százalékkal bővült a bázishoz képest

a működési cash-flow több mint 20 százalékkal nőtt

a menedzsment 2 alatti nettó hitel/EBITDA hányadost célzott meg 2016-ra, tavaly a mutató 0,97-re csökkent

az olaj- és gázkitermelés 2016-ban 6 százalékkal bővült éves alapon, elsősorban a 2012 óta legmagasabb közép-kelet-európai és az egyesült királyságbeli termelésnek köszönhetően

a Next Downstream 2015-2017 (NxDSP) program eredménye ugyanakkor némileg alulmúlta a 2016-os célt

a menedzsment 2017-es eredménycéljai 2 milliárd dollár feletti EBITDA-ról és 1,2 milliárd dollár tőkeberuházásról szólnak

Milyen lett a negyedév?

Erős, de az egy évvel korábbinál 7, az elemzői várakozásnál pedig 8 százalékkal alacsonyabb EBITDA-t ért el 2016 utolsó negyedévében a Mol, a finomítás-kereskedelmi szegmens gyengébb hozzájárulásának eredményeképpen. A társaság üzemi eredménye éves alapon közel 40 százalékkal bővült, az elemzői várakozásokat azonban jelentősen, 16 százalékkal alulmúlta, a Mol adózott eredménye pedig mintegy 20 százalékkal maradt el a konszenzustól. A fontosabb eredménysorokat tekintve az elemzői várakozások csak a kutatás-termelési szegmensben teljesültek a tavalyi negyedik negyedévben, a legnagyobb alacsonyabb az eredmény az elemzői előrejelzések átlagánál, az adózott eredménynél pedig 34 százalékos alulteljesítés mutatkozott.

Kutatás-termelés

Az alábbiakban a Mol egyes üzletágainak teljesítményére ható fontosabb tényezőket összegeztük, melyek a negyedév teljesítményét alapvetően befolyásolták.

A szegmens egyszeri tételek nélküli EBITDA-ja 27 százalékkal nőtt a bázisidőszakhoz képest, hasonló mértékű bővülést legutóbb 2009-ben ért el a szegmens. A jó eredményt a magasabb kitermelési volumen és az emelkedő olajárak is támogatták. A Brent átlagos árfolyama 13 százalékkal emelkedett a bázisidőszakhoz képest, és a spot gázárak is emelkedtek, így a társaság által realizált átlagos kőolaj és (kondenzátum) árak 10 százalékkal emelkedtek, és mivel a gáznál közel hasonló mértékű visszaesés volt tapasztalható, így az átlagos realizált szénhidrogén ár mindössze nem egészen 2 százalékkal nőtt. A Mol kitermelése 2016 utolsó negyedében 4 százalékkal haladta meg a bázisidőszakit, és napi 112,4 ezer hordót ért el. A magyar- és horvátországi szárazföldi kitermelés legutóbb 2012-ben elért szintre nőtt. A szénhidrogén termelés fajlagos költsége pedig 11 százalékkal, hordónként 6,7 dollárra csökkent, ami azonban valamivel magasabb a megelőző negyedéves értéknél. A javulás 80 százaléka valós operatív költségcsökkenés, a devizáknak nem volt érdemi hatása

A kutatás-termelési szegmens éves EBITDA-ja mindössze 3 százalékkal csökkent, dacára a Brent árfolyam 17, és a realizált gázárak 23 százalékos esésének. Az éves célok a termelés tekintetében is megvalósultak, a kiemelten fontos közép-európai érett szárazföldi mezőkön 2016-ban 7 százalékkal nőtt a termelés. A szegmens organikus beruházásai az év során jelentősen, 36 százalékkal csökkentek, a szénhidrogén kutatáshoz kapcsolódó beruházások pedig több mint 70 százalékkal estek vissza az iparági trendnek is megfelelően. 2016-ban a kutatás-termelésben 44 dolláros átlagos olajár mellett 268 millió dollárnyi szabad cash flow-t tudtak elérni. A menedzsment az év egészére azt tűzte ki célul, hogy pozitív legyen a szabad pénzáram.

Finomítás-kereskedelem

Az üzletág egyszeri tételektől és készletátértékelési hatástól megtisztított EBITDA-ja a viszonylag erős bázishoz képest 20 százalékkal csökkent. A szegmens 3 fő tevékenységet foglal magába, a kőolaj feldolgozást és kereskedelmet, a kiskereskedelmet és a petrolkémiát. Ezek közül csak a kiskereskedelem eredménye javult, amelyet az erősödő keresleti trend támogatott. A finomított termékek teljes értékesítése 8 százalékkal nőtt éves alapon, ugyanakkor 6 százalékkal csökkent a megelőző negyedhez képest. A valamivel magasabb finomítói marginok és alacsonyabb működési költségek kedvező hatását az alacsonyabb realizált árak hatása ellensúlyozta.

A Mol számára releváns termék árrések közül a benziné kissé csökkent, míg a dízelé hasonló mértékben nőtt az egy évvel korábbi hasonló időszakhoz képest. A folyó negyedévben a "crack spreadek" kis mértékben tovább csökkentek, szűkülésük pedig nyilvánvalóan nem kedvez a Molnak. A negyedév során ugyanakkor a Mol csoportszintű finomítói árrése hordónként 6,6 dollárra emelkedett a negyedévben, ami több mint 30 százalékkal magasabb a bázisidőszaki értéknél, és több mint 40 százalékkal a megelőző negyedévinél.

Gáz

Az üzletág tiszta éves EBITDA-ja 12 százalékkal marad el a 2015-ös rekord szinttől, az eredmény több mint 50 százalékát a petrolkémia és a kiskereskedelmi terület adta. A kőolaj feldolgozás és kereskedelem EBITDA-ja 25 százalékkal esett, elsősorban a finomítói marginok csökkenése következtében. A petrolkémai alacsonyabb EBITDA-ját okai között a marginok mellett az alacsonyabb termelést is meg kell említeni.A szegmens tisztított EBITDA-ja több mint 50 százalékkal, 17,6 milliárd forintra csökkent, az alábbi tényezők következtében: A petrolkémiai termelés közel 25 százalékkal, a petrolkémiai termékek értékesítése több mint 15 százalékkal csökkent összefüggésben a tervezett és nem tervezett finomítói leállásokkal, az integrált petrolkémiai fedezet pedig mintegy 28 százalékkal romlott.A tisztított EBITDA itt 15 százalékkal csökkent, ugyanakkor a magasabb INA és SlovNaft hozzájárulásnak köszönhetően az árbevétel 9 százalékkal nőtt éves alapon.A szegmens ezúttal is jól teljesített, a tisztított EBITDA több mint 50 százalékkal emelkedett, miután a továbbra is tart a robusztus keresletnövekedés az üzemanyagok és egyéb termékek piacán. A nem-üzemanyag marginok bővülése ugyanakkor továbbra is meghaladja az üzemanyag marginokét. A terület eredményeit a Mol új kiskereskedelmi koncepciójához igazodó Fresh Corner hálózat bővülése is elősegítette, amely 81 elemmel 248 tagúra bővült a negyedévben. A kiskerskedelem EBITDA-ja éves alapon 40 százalékkal ugrott meg 2016 egészét tekintve. Az üzemanyagok közép-kelet-európai piacán a keresletnövekedés üteme továbbra is 5 százalék fölött alakul.A földgázszállítási tevékenység EBITDA-ja több mint 20 százalékkal csökkent éves szinten, azonban több mint 15 százalékkal bővült a megelőző negyedhez képest.

Így teljesültek a 2016-os célok

A 2,15 milliárd dolláros tisztított csoportszintű EBITDA elmaradt a harmadik negyedévben 2,2 milliárd dollárra emelt céltól.A tőkeköltségei az év közben ugyancsak módosított 1,1 milliárd dolláros célértéken belül, 1 milliárd dollár körül alakult.A menedzsment az év egészére azt tűzte ki célul, hogy pozitív legyen a szabad pénzáram, ezt a célt alaposan túlteljesíti az év egészében elért 937 millió dolláros szabad cash flow.A napi átlagos szénhidrogén termelés a tervezett 105-110 ezer hordót meghaladóan 112 ezer hordóra emelkedett.Az új downstream-program eredménye ugyanakkor nem érte el a menedzsment elvárásait.A társaság kényelmesen teljesíti az eladósodottsági célokat, a mutatók stabilan a társaság komfortzónájában alakulnak. A nettó hitel/EBITDA esetén a 2 alatti 2016-os cél bőven, 1 alatt teljesült.

Drága a Mol?

P/E-alapon a szélesebben vett európai olajszektor vállalatain belül a Mol papírjai inkább olcsónak mondhatók, igaz azonban, hogy az elemzői várakozások alapján nem várható érdemi profitbővülés a magyar olajcégnél.

Az elemzők által kiemelten figyelt EV/EBIDTA ráta alapján is olcsó a Mol, itt is érdemes azonban kiemelni, hogy a várakozások alapján nem lesz érdemi profitbővülés a következő években a magyar cégnél.

Az elemzői célárak átlaga jelenleg 23 532 forint, ami közel 13 százalékkal magasabb min a piaci árfolyam. Jelenleg 9 elemző vételre, 3 tartásra, 1 pedig eladásra ajánlja a Mol papírjait.