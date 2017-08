Nekimentek a piramisjátékoknak, bajban több Magyarországon is népszerű cég

A kínai hatóságok hadat üzentek a piramisjátékoknak

A hírre nagyot esett több MLM-rendszerben működő cég árfolyama

Elfogyott a türelem

Piramis vagy nem piramis?

A kínai hatóságok megelégelték, hogy az országban gombamód szaporodnak a piramisjátékok, amelyek egyre inkább a diákokra és a munkanélküliekre fókuszálnak, akik a rendszer működtetőinek nagy hasznot hajtanak, közülük azonban nagyon kevesen tudnak csak pénzt keresni. A kínai gazdasági és kereskedelmi minisztérium (State Administration for Industry and Commerce, SAIC) bejelentette, hogy három hónapon át fogja vizsgálni azokat a cégeket, amelyek piramisjátékokba szerveznek be embereket. Bár a hatóság által közzétett bejelentésben nem szerepel konkrét vállalat neve, a hírre nagyot esett a Kínában is aktív, MLM-rendszerben működő amerikai vállalatok árfolyama.A hatóságok már eddig is figyelték a piramisjátékok szervezőit, az események azonban az elmúlt hónapokban gyorsultak fel, az interneten ugyanis panaszáradat indult a hatóságok által is figyelt cégekkel szemben, ráadásul a piramisjátékok toborzásával összefüggésbe hozható egy 23 éves fiatal halála is. A SAIC arra figyelmeztet, hogy a piramisjátékok szervezői gyakran félrevezetik a résztvevőket és komoly veszteségeket okoznak a tagoknak, ezért a rendőrséget és az oktatásügyi minisztériumot is bevonják az ellenőrzésekbe, azok a cégek, amelyek törvénysértést követnek el, bírságra számíthatnak és a működésüket is leállíthatják.

Multi-level marketing A multi-level marketing (MLM) vagy network marketing egy értékesítési vállalkozás-forma. A vásárlás-ösztönző marketingformák egy világszerte elterjedt változata. Néhol többszintű értékesítésnek vagy hálózati kereskedelemnek fordítják. A multilevel marketing-rendszer lényege, hogy az értékesítés a vállalattal alvállalkozói szerződésben lévő értékesítők vagy hálózatépítők által történik, személyes fogyasztás, illetve az ismerősök felé történő ajánlás által. Az értékesítést lényegében a független termékforgalmazókból álló, többszintű érdekeltségi viszonyok alapján épülő hálózat végzi, mely a terméket vagy szolgáltatást közvetlenül, direkt módon juttatja el a fogyasztókhoz.



A multi-level marketing kritikusai szerint valójában leplezett piramisjáték, melyben a termék csak ürügy, a valódi jövedelem a tagok beszervezéséből és más kapcsolódó jövedelmekből jön, nem a termékforgalmazásból.

Jó üzlet, csak nem mindenkinek

Itt egy remek videó az MLM-rendszer kritikusainak:Ahhoz képest, hogy sokan illegális piramisjátéknak tartják az MLM cégeket, több közülük már évtizedek óta tevékenyskedik, a Herbalife 1980, a Nu Skin 1984, az Usana 1992 óta működik. Nem is rosszul, mostanra mindhárom cég dollármilliárdos bevételt ér el. Az azonban látszik, hogy az üzlet részben a folyamatos támadások miatt több esetben már leszállóágban van, a Herbalife és a Nu Skin bevételei is csökkenő trendben haladtak az elmúlt években.

A három cég kifejezetten magas marzsokkal dolgozik, tehát bár a beszervezett értékesítők többsége nem sokat keres az MLM-ben, a cégek sok pénzt tesznek zsebre. A nettó profitmarzs jobb években 10-12 százalék is volt, az elmúlt években azonban a bevételek csökkenésével a cégek profitabilitása is romlott.

A befektetők szerint piramis

Bár a hatóságok konkrét cégeket nem vádoltak meg, és az MLM-rendszerben működő cégek abszolút legálisnak tekintik a saját működésüket, sok befektető fejében valójában burkolt piramisjátékként él a multi-level marketing, ezért is esett nagyot a nagy MLM-cégek árfolyama. Ráadásul az amerikai cégek az elmúlt években agresszíven terjeszkedtek Kínában (a Herbalife bevételeinek például több mint tizede származik Kínából), így érzékenyen érintené őket, ha a kínai hatóságok lekapcsolnák az ottani hálózataikat. A Nus Skin és az Usana Health árfolyama 7,5 százalékot, a Herbalife árfolyama 5,3 százalékot zuhant tegnap, de még így is 17 illetve 30 százalékos pluszban van idén a Nu Skin és a Herbalife, miközben az Usana idén már 11 százalékot veszített az értékéből.