Nekimentek Németországnak és Ausztriának a V4 energiahivatalai

mély aggodalmukat fejezik ki, mert a megállapodás, annak végrehajtása esetén is fenntartja Németország és Ausztria gyakorlatának összeegyeztethetetlenségét mind az összekapcsolt villamos energia átviteli-hálózat műszaki korlátaival, mind a közelmúltban hatályba lépett európai uniós jogszabályok által előírt eljárási szabályokkal

Ennek ellenére az ERO, az URE, az URSO és a MEKH sajnálattal fejezik ki komoly fenntartásaikat a megállapodás és a hozzá vezető eljárási folyamat sajátosságai miatt. A négy szervezet közös állásfoglalása szerint az eljárás átláthatatlan volt, a hosszú távú kapacitásfelosztásra felajánlható 4,9 GW kapacitás érték pedig ésszerűtlenül magasnak tűnik.

2017. május 15-én Németország nemzeti szabályozó hatósága (Bundesnetzagentur) és Ausztria nemzeti szabályozó hatósága (E-Control)jelentettek be a “Németország/Luxemburg-Ausztria" ajánlattételiövezet-határon szűk keresztmetszetek kezelésére szolgáló eljárás bevezetéséről.A Cseh Köztársaság energiaszabályozó hatósága (ERO), a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal(MEKH), Lengyelország energiaszabályozó hatósága (URE) és Szlovákia energiaszabályozó hatósága (RONI) aztekintenek erre a fejleményre, azonban- fogalmaznak a szervezetek közös közleményükben.A V4 szabályozó hatóságai 2012. óta szorgalmazzák a német-osztrák ajánlattételi övezet felosztását, mivel a német-osztrák határon keresztüli kereskedelmi szállítások jelentősés a kontinentális átviteli-rendszerA német-osztrákcsökkentheti a régióban, így Magyarországon is jelentkező hurokáramlások mértékét, amely, erősítheti és előmozdíthatja a(például piac-összekapcsolás), valamintaz összekapcsolt villamosenergia-rendszer, ezáltal a költséges üzembiztonsági beavatkozások iránti igényeket is (például többoldalú teher-újraelosztás).A megállapodás láthatóan, hogy a Németország és Ausztria közötti kereskedésgyakorol a kelet-közép-európai (CEE) régió egyes, strukturálisan szűk rendszerösszekötőire. (Ezt az ACER állapította meg 09/2015 számú véleményében, majd megerősítette 06/2016 számú döntésében is.) A megállapodás semmilyen garanciát nem ad arra, hogy a leginkább érintett - nevezetesen a "Németország/Luxemburg-Ausztria" ajánlattételiövezet-határtól keletre eső - hálózati elemek is figyelembe vételre kerüljenek a kapacitás-számítási folyamat során - fogalmaztak.A V4 energetikai hivatalai szerint emellett a megállapodáshoz vezető tárgyalások, mivel. Az ERO, az URE, a RONI és a MEKH sajnálatára egyetlen szomszédos szabályozó hatóságot és TSO-t sem vontak be a kapacitásfelosztási eljárás előkészítő munkájába. Ez a megközelítésaz európai uniós belső energiapiac egyik alapvető elvének, az együttműködésnek - hangsúlyozták a szervezetek, amelyek ugyanakkor "készségesen" felajánlották együttműködésüket.