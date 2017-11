Nem ellenőrzött dízelt tankolhat sok magyar autós

Előzőleg Bártfai Béla, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség elnöke a Blikkben felhívta a figyelmet: miközben a kutaknál történő ellenőrzések évi 240-es száma (120 benzin, 120 gázolaj) a 10-15 évvel ezelőtti forgalomhoz igazodik, időközben az eladások évi mintegy 6 milliárd literesre nőttek. Ezen belül az import az elmúlt években 2,5 milliárd literre ugrott, a mennyiség pedig majdnem ellenőrzés nélkül kerül forgalomba.Grád Ottó elmondása szerint érkezik az EU-ból vagy azon keresztül olyan benzin és gázolaj is Magyarországra, amelynek nem ismerjük a forrását, de nincs rálátásunk a ténylegesen importnak számító, Szerbián és Ukrajnán keresztüli beszerzések eredetére sem. Bár a szakember Bártfai Bélához hasonlóan elismerte, hogy konkrét minőségi probléma nem merült fel a nem ismert eredetű és nem ellenőrzött termékekkel sem, de - mint rámutatott - nem csak az minősül bajnak, amit már maga a felhasználó is műszaki problémaként érzékel. Baj a környezetvédelmi előírások be nem tartása is, amit az autós nem érzékel. Ide sorolható a szabványosnál nagyobb károsanyag- (például mangán vagy kén) tartalom, illetve az annál kisebb bioösszetevő-arány.