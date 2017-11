Nem tudta kihasználni a lehetőséget a Mol

A Mol-csoport harmadik negyedéves tiszta EBITDA eredménye ugyan éves és negyedéves összevetésben egyaránt visszaesést mutat, azonban az első három negyedév összesített 1,87 milliárd dolláros EBITDA-ja 12 százalékkal magasabb a bázisnál, és megfelel a 2017 egészére kitűzött 2,3 milliárd dolláros megemelt várakozással.

A Mol-csoport új downstream programot indított (DS2022), amely ismét egy 500 millió dollár nagyságú EBITDA javulás elérését célozza meg, a korábbi hasonló programokkal megegyezően.

A nettó eredmény 184 millió dollár lett, amivel az első háromnegyed évre számított eredmény 823 millió dollár.

A szabad cash flow termelés az I-III. negyedekben 1,27 dollárt ért el, megközelítve az egész éves 1,3 milliárd dolláros megemelt célt.

A potenciálistól elmaradó EBITDA-ban a szegmensek közül a downstream eredménye gyengült leginkább, ahol a növekvő finomítói marginok kedvező hatását ellensúlyozta, hogy mind a petrolkémia, mind a finomítás hozzájárulása csökkent az alacsonyabb nagykereskedelmi árrések, alacsonyabb saját előállítású termék értékesítés és a rendkívüli eseti tételek miatt.

A szegmensek között a bázishoz és a várakozásokhoz képest a legjobban a fogyasztói szolgáltatások szerepelt, amely rekord, 132 millió dolláros eredménnyel zárta az időszakot, köszönhetően az üzemanyag és nem üzemanyag termékek forgalombővülésének.

A működési cash flow éves összevetésben 32 százalékkal 1,66 milliárd dollárra emelkedett az első háromnegyed évben.

A beruházások a negyedév során összesen 249 millió dollárt értek el, 25 százalékkal elmaradva az egy évvel korábbitól; míg az upstream és a fogyasztói szolgáltatások területén csökkent, a downstream terén nőtt a CAPEX.

A Mol hitelmutatói tovább javultak a negyedév során, a nettó adósság/EBITDA 0,63-ra, míg a nettó eladósodottsági mutató 17%-ra mérséklődött.

Az olaj- és földgáz-kitermelés 4 százalékkal, 104,5 ezer hordó kőolaj egyenértékre csökkent az előző negyedhez képest.

A negyedév fontos fejleménye volt, hogy a társaság minden szükséges technológiai licenszet és szerződést biztosított a kulcsfontosságú Poliol Projektjéhez, amelynek 131 millió eurós állami támogatását az Európai Bizottság engedélyezte.

Ugyancsak az időszak jelentős történése volt, hogy a svájci szövetségi bíróság elutasította Horvátország kérelmét, hogy helyezze hatályon kívül a genfi Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságnak az Ivo Sanader volt horvát kormányfő korrupciós ügyében hozott döntését.

A társaság szeptember 26-i, 1:8 arányú részvényfelaprózása sikeresen megtörtént.

Új, a társaság működési hatékonyságát is növelni hivatott székház építését jelentette be a Mol.

Milyen lett a negyedév?

A többnyire kedvezőnek ítélhető külső környezetben a Mol főbb eredménysorai visszaesést mutatnak az egy évvel korábbiakhoz, illetve az elemzői várakozásokhoz képest. A kiemelt fontoságú tiszta EBITDA mutató 8 százalékkal csökkent éves összevetésben, az üzemi eredménynél 19, az adózott eredménynél pedig 29 százalékos elmaradás figyelhető meg. Az egyes szegmensek teljesítményét vizsgálva pozitív ugyanakkor, hogy a kutatás-termelés és a fogyasztói szolgáltatások tiszta EBITDA-ja is nőtt - utóbbi pedig az első két negyedévet követően ismét rekordot ért el.

Kutatás-termelés

Nézzük, melyek voltak a Mol egyes üzletágainak teljesítményére ható fontosabb tényezők, melyek a negyedév teljesítményét alapvetően befolyásolták.

A szegmens egyszeri tételek nélküli harmadik negyedéves EBITDA-ja 5 százalékkal múlja felül a 2016 hasonló időszakit; míg a magasabb olaj- és gázárak felfelé, addig a kisebb kitermelt mennyiségek és magasabb működési költségek lefelé hatottak az eredményre. Az emelkedő, de továbbra is alacsony, átlagosan 52 dolláros Brent-árfolyam mellett a társaság által realizált szénhidrogénárak is nőttek. A csoportszintű szénhidrogén-termelés fajlagos költsége éves és negyedéves összevetésben egyaránt több mint 20 százalékkal 7 dollár/hordóra emelkedett.Az üzletág beruházásai 30 százalékkal mérséklődtek az egy évvel korábbihoz képest; a 19,5 milliárd forintos érték nagyjából megfelel a második negyedévben elértnek.A negyedév során az átlagosan 52,1 dolláros Brent-árfolyam 13 százalékkal múlta felül a bázisidőszakit, de az előző negyedhez képest is 5 százalék körüli emelkedést tükröz. Az átlagos realizált szénhidrogénár éves összevetésben 10 százalék körül nőtt, és a 37,5 dollár/hordós érték a második negyedhez képest is enyhe javulást mutat. Éves szinten mind az átlagos realizált kőolaj és kondenzátum ár, mind a realizált földgázárak jelentősebb, 10 százalék körüli mértékben nőttek, negyedéves összevetésben azonban előbbiek kisebb visszaesést jeleznek. Ezzel párhuzamosan a bányajáradékok 10 milliárd forint alá süllyedtek.

Az átlagos napi szénhidrogén-termelés 4 ezer hordó kőolaj egyenértékkel, (mindkét összevetésben) 4 százalékkal 104,5 ezer hordó kőolaj egyenértékre csökkent, elsősorban az Egyesült Királyságban és a közép-kelet-európai régióban történt visszaesés miatt, miközben Pakisztánban nőtt a kitermelés. Magyarországon és Horvátországban, vagyis az úgynevezett érett közép-európai mezőkön a Mol kitermelése napi 1,5 ezer hordóval csökkent az előző negyeddel, valamint 1,1 ezer hordóval az előző év hasonló időszakával összehasonlítva.Az upstream működési költségeinek részben szezonális, egyszeri megugrását az alacsonyabb kitermelés, a dollár forinttal szemben történt gyengülése, illetve a szénhidrogén-termelés fajlagos költségeinek emelkedése hajtotta.

Finomítás-kereskedelem

A downstream üzletág tiszta EBITDA-ja az idei harmadik negyedben 70,5 milliárd forintot tett ki; a csökkenés oka pedig elsősorban az volt, hogy a csoportszintű finomítói árrés összességében jelentős, 2,7 dollár/hordós emelkedését több mint ellensúlyozták az alacsonyabb nagykereskedelmi marginok, a működési költségek emelkedése, valamint az egyszeri tételek. A legutóbb 2015-ben látott szintre emelkedő finomítói marginok alakulásába az Egyesült Államokban szeptember első részében a hurrikánok hatására tapasztalható ellátási nehézségek is belejátszottak. A Brent típusú nyersolaj Uralhoz képesti ártöbblete valamelyest mérséklődött az egy évvel korábbi, valamint a megelőző negyedévhez képest egyaránt. A változás nem kedvez a Mol eredményeinek, mivel a vállalat finomítói nyersanyagai között az Ural dominál, míg a finomított termékek árát a Brent típusú olaj alakulása határozza meg nagyrészt. Az integrált petrolkémiai margin tovább csökkent a negyedévben, 498,4 euró/tonnára, az egy évvel korábbi 590,2 euróról.

A szegmens, de az egész csoport eredményessége szempontjából fontos fejlemény, hogy a Mol-csoport beindította az új DS2022 Downstream programot. A program a korábbi New Downstream Program (2012-2014) és a Next Downstream Program (2015-2017) célkitűzéseihez hasonlóan ismét egy 500 millió dollár nagyságú EBITDA javulás elérését célozza meg elsősorban stratégiai átalakítási projektek és hatékonysági kezdeményezések révén. A társaságnál a poliol ágazat bővülésétől 140, a hatékonyságjavító intézkedésektől 180, más stratégiai lépésektől (pl. az INA késleltetett kokszolójának stratégiai projektje) pedig további 180 millió dolláros EBITDA növekedéssel számolnak. A Poliol Projekt részeként épülő petrolkémiai komplexum a terv szerint 2023-ban érheti el teljes kapacitását, becsült hozzájárulása az éves EBITDA-hoz 170 millió dollár lehet.

Fogyasztói szolgáltatások (kiskereskedelem)

Gáz

A szegmens három fő tevékenysége közül a kiskereskedelem eredményeket 2017-től kezdődően a Mol csoport a fogyasztói szolgáltatások szegmensbe sorolta át.A petrolkémia 30,1 milliárd forintos tiszta EBITDA-eredménye a bázistól 15, a megelőző negyedtől pedig közel 20 százalékkal marad el. A petrolkémiai termelés és a petrolkémiai termékek értékesítése egyaránt 20 százalékot közelítő mértékben bővült az egy évvel ezelőttihez képest - a teljes polimer termelés több mint 10 százalékkal nőtt. A finomítói marginok biztosította rendkívül támogatói környezet ellenére az integrált petrolkémiai margin tovább csökkent a negyedévben, 498,4 euró/tonnára, az egy évvel korábbi 590,2 euróról, ami részben indokolja az üzletág alacsonyabb EBITDA-hozzájárulását.A feldolgozás és kereskedelem eredménye 8 milliárd forinttal, mintegy 16 százalékkal csökkent negyedév/negyedév alapon. A visszaesés okai nagyban megegyeznek a downstream üzletág eredményességét befolyásoló tényezőkkel, vagyis nagyrészt az alacsonyabb nagykereskedelmi marginok, a működési költségek emelkedése, az egyszeri tételek hatása, valamint a Brent/Ural spread szűkülése áll a háttérben. A finomítói termelés mind éves, mind negyedéves összevetésben enyhe emelkedést jelez, ahogyan az összesített kőolaj- és petrolkémiai termékértékesítés is.A masszív felfutásban lévő szegmens EBITDA-ja éves összevetésben ismét 10 százalékot meghaladóan bővült, az elért 34,5 milliárd forint pedig ismét rekordnak számít, az első és a második negyedben elért csúcsokat követően.A régiós üzemanyag-fogyasztás tovább bővült a negyedévben, és az év eddig eltelt részében, méghozzá éves összevetésben robusztus, 7 százalékos mértékben, azonban a Mol csoport értékesítései ettől elmaradtak. A nem üzemanyag termékek értékesítésének és árréseinek bővülése ismét meghaladta az üzemanyag-értékesítésekét. A Fresh Corner koncepció folytatódó megvalósítása erősen támogatta a nem üzemanyag jellegű értékesítéseket, a negyedév végén 32 új egységgel immár 363 tagúra hízott a láncolat. Ugyanakkor ez, valamint az ENI kutak arculatváltása a teljes negyedéves CAPEX csaknem 50 százalékát elvitte. Az eredményeket az üzemi költségek emelésén keresztül továbbra is befolyásolták a magyarországi, csehországi és romániai minimálbér-emelések is.A hazai szállítási tevékenység árbevétele 2017 harmadik negyedévében 8%-kal múlta alul a bázisidőszak eredményét. A kapacitások iránti rövid távú erős kereslet és a gáztárolók intenzívebb használata jelentős, mintegy 70 százalékos emelkedést idézett elő a hazai átviteli rendszerben éves alapon, mindemellett ennek kedvező hatásait teljesen ellensúlyozták a tarifaváltozások és a működési költségek energiaárak emelkedéséből következő növekedése.

Drága a Mol?

A Mol csoport nettó profitja 29 százalékkal csökkent a bázishoz képest, és 47,7 milliárd forintot, 184 millió dollárt. A Mol az egy részvényre jutó eredményeket első ízben határozta meg a részvényfelaprózást követően, a speciális tételek nélküli EPS 74,6 forintos értéke minimálisan meghaladja a tavalyi negyedik negyedéves eredményt.Az idegen (elsősorban hitelek) és saját források arányát bemutató nettó adósság/EBITDA mutató 0,63-ig javult tovább, amely tehát továbbra is kényelmesen az 1-as arányszám alatt alakul; és a nettó eladósodottsági mutató is tovább csökkent, jócskán 20 százalék alá.

A Mol P/E alapon az egyik legolcsóbb európai olajcég, az alacsony árazás azonban nem véletlen, hiszen a magyar olajipari vállalattól alacsony profitnövekedést várnak a következő években az elemzők, viszon sok olyan szektortársnál is olcsóbb a Mol, amelyeknél a következő években masszívan visszaeshet a profit. Ez a helyzet például a Mollal nem ritkán összevetett régiós szektortárs, a lengyel PKN Orlen, valamint az osztrák OMV esetében is.

EV/EBITDA alapon is az olcsóbb olajcégek közé tartozik a Mol, de itt is igaz, hogy az eredmény bővülése több európai olajcégétől elmarad. Érdekes egyébként, hogy szinte ugyanúgy van árazva a Mol, mint az OMV. Ugyanakkor a magyar olajtársaság árazása ebben az összevetésben is kedvezőbbnek tűnik a PKN Orlennél.