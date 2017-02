Nem lesz drámai fordulat a hazai tőzsde stratégiájában

Az építkezés éve

Idén folytatódik a stratégia végrehajtása

Milyen vállalatok jöhetnek tőzsdére?

2016 az építkezés éve volt, olyan struktúrákat épített ki a BÉT, amelyek 2020-ig megteremtik az alapot ahhoz, hogy Magyarországon egy vibráló tőkepiac működjön, ahol a kibocsátók aktívak, részvény- és kötvénykibocsátásokat hajtanak végre. Tavaly már voltak nyilvános részvénytranzakciók (Alteo, Duna House), többek között az Eximbank kötvényt bocsátott ki, és a szabályozói környezetben is történtek pozitív változások (könnyebbé vált a tőzsdére lépés, a BÉT különböző piaci szegmensek működtetésére új jogosítványokat kapott, módosultak az adózással kapcsolatos jogszabályok), ráadásul a piaci környezet is támogató volt, csak tavaly 34 százalékot emelkedett a BUX index. A tavalyi év végén a BÉT származékos piacán megkezdődött az árjegyzés a BUX index alapú határidős kontraktusokban is. Az első befektetői visszajelzések pozitívak az árjegyzésről, hiszen az árjegyzők a decemberi forgalom már 10 százalékát tették ki, de voltak napok, amikor a forgalom körülbelül 25 százalékát adták a határidős kontraktusok.A kínálati oldal élénkítése mellett kiemelt stratégiai cél a tőzsdei befektetők számának további növelése is. A BÉT a magyar részvénypiac nemzetközi népszerűsítésére 2016-ban Párizsban és Londonban szervezett hazai kibocsátók számára bemutatkozási lehetőséget nemzetközi befektetőknek. Idén januárban Varsó volt a következő állomás, melyeket további fontos helyszínek követnek majd. Emellett döntés született arról is, hogy 2017 márciusában a BÉT rendezi meg Budapesten a World Exchange Congresst, a globális tőzsdék és elszámolóházak, valamint a tőzsdékhez kapcsolódó technológiai szolgáltatók vezetőinek részvételével. Továbbá a BÉT 2016-ban intenzívebbé tette, idén pedig folytatja a lakossági befektetőket megszólító oktatási tevékenységét.Drámai fordulatra nem kell számítani 2017-ben a BÉT stratégiájában, a tőzsde folytatni kívánja a kormányzattal is a munkát, elsősorban a szabályozói környezet alakításában, de cél az is, hogy a piacépítés szolgálatába állítsák az európai uniós forrásokat. A BÉT várakozása szerint idén megjelenhetnek az első szabályozott ingatlanbefektetési társaságok (SZIT), ennek a szabályozási háttere már elkészült. Idén elindul a nemzeti tőzsdefejlesztési alap, amely 20 milliárd forint forrásból gazdálkodhat, hatékony formája lehet a magyar kis- és középvállalatok tőkeellátásának, feltőkésítésének.A tőzsdére alkalmas nagyvállalatok száma Magyarországon korlátos, velük a konzultáció folyamatos és személyes, azonban a középvállalatokat már rendszerszinten is meg lehet közelíteni, 300 vállalatot azonosított be a BÉT, ezek alkalmasak a tőzsdei jelenlétre. Ezek a cégek elsősorban a feldolgozó szektorból kerülnek ki, az átlagosnál nagyobb mértékben exportálnak, náluk a növekedés üteme is magasabb. A nyilvános megjelenés elutasítottsága az átlag kkv-nál magas, ez azonban elsősorban információs deficitből ered.Kérdésünkre a BÉT vezetői elmondták, több nagyobb társaság is egyeztet már tanácsadókkal a részvényeinek a tőzsdei bevezetéséről, ezzel kapcsolatban konkrétumokról még nem lehet beszámolni.