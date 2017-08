New York, Párizs, Barcelona - Muszáj hozzászokni a terrorhoz?

Rossz a hangulat

Tegnap Barcelona belvárosában és a katalán várostól közel száz kilométerre is merénylet történt, a terrorcselekményben legkevesebb 13-an meghaltak, a sebesültek száma több mint száz. A hírre a világ tőzsdéi is reagáltak, hajnalban az ázsiai, és ma délelőtt az európai tőzsdék is 0,5-1 százalékot estek, elsősorban a turizmussal kapcsolatos szektorokhoz tartozó részvények kerültek nyomás alá, de az általános eladási hullámban a bankok és az autógyártók részvényeit sem kímélik.

hónapok óta nem volt értelmezhető korrekció a vezető tőzsdéken, érett már egy nagyobb esés, ez gyorsult be az elmúlt napokban

a befektetők a Trump adminisztráció botrányai miatt is nyugtalanok

több nagyvállalat is a várakozásoknál gyengébb negyedéves adatot, illetve várakozást tett közzé, legutóbb például a világ legnagyobb kiskereskedelmi lánca, a Walmart számainak nem örültek a befektetők

Kezdenek hozzászokni a befektetők

A terror tőzsdei hatása

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a spanyolországi terrortámadásokon túl más tényezők is szerepet játszanak a mai esésben:Megnéztük, hogy az elmúlt évek terrorcselekményei hogyan hatottak a tőzsdékre, az amerika, a német és a magyar tőzsdei hatásokat vizsgáltuk a terrorcselekményt követő egy napban és az azt követő egy hétben. A tapasztalatok azt mutatják, hogy mivel (egyelőre) nincsen érdemi és tartós gazdasági hatása a merényleteknek, ezért a tőzsdéken is csak mérsékelt, sokszor csak napon belüli és csak egyes régiókra, országokra korlátozott a hatásuk.Az al-Káida terrorszervezet összehangolt öngyilkos merényletsorozatot hajtott végre az Egyesült Államokban, a terroristák eltérített repülőgépeket vezettek neki épületeknek, a támadásokban közel háromezren meghaltak, és több mint hatezren megsebesültek. A terrorcselekmény masszív, napokig tartó esést okozott a világ tőzsdéin.Terroristák összehangolt pokolgépes merényletsorozatot hajtottak végre, négy vonaton összesen 10 robbanás történt. A robbantásokban 192-en haltak meg és több mint kétezren sérültek meg. A terrortámadásokat követően nagyot estek a világ tőzsdéi, az esés leginkább az európai részvénypiacokat érintette.Egy főként ingus és csecsen fegyveresekből álló csoport több mint 1100 embert, köztük 777 gyereket ejtett túszul egy iskolában Oroszország Észak-Kaukázus régiójában, az azt követő vérengzésben legalább 330-an haltak meg, köztük 186 gyerek is életét vesztette, több százan megsebesültek. A terrorcselekménynek nem volt érezhető tőkepiaci hatása, még az orosz tőzsdén sem.Brit állampolgárságú muszlimok öngyilkos merényleteket hajtottak végre a londoni metróban, illetve egy londoni buszon, a robbantásokban 52-en vesztették életüket, és több mint 700-an megsebesültek. A terrorcselekményt követően elsősorban az európai tőzsdék estek.Közel négy napon át tartó támadássorozatot hajtottak végre terroristák Indiában, amelynek során 164-en meghaltak és több mint 300-an megsebesültek. Az eseményeknek nem lett globális tőkepiaci hatása, még az indiai tőzsdéket sem rázta meg.Hárman meghaltak és több százan megsebesültek a bostoni maratonon és a helyi JFK-könyvtárban történt robbantásokban. A terrortámadást követően estek a világ tőzsdéi, igaz, csak részben a robbantássorozat miatt, a vártnál jóval gyengébb GDP-adatok miatt újra előkerültek a növekedési félelmek, nagyrészt a romló gazdasági kilátások húzták lefelé a tőzsdéket.Egy iszlamista lázadószervezet fegyveresei egy bevásárlóközpontban ejtettek túszokat, akik közül összesen 67-en megöltek, a túszmentést követő összecsapásokban legalább 175-en megsérültek. A terrorcselekménynek nem volt érdemi hatása a tőzsdékre.109-en meghaltak és több mint ötszázan megsebesültek az Ankara Central vasútállomásnál elkövetett robbantásokban. A terrorcselekménynek nem lett globális tőkepiaci hatása, még a török tőzsdét sem rázta meg.130-an meghaltak és 368-an megsebesültek abban a terrortámadás-sorozatban, amit több helyszínen (Stade de France, Bataclan színház), Párizs belvárosában követtek el terroristák. A merényleteket követően estek a világ tőzsdéi, de a terrortámadásnak nem volt tartós hatása a világ tőkepiacaira.Az Iszlám Állam terroristái által elkövetett három robbantásos merényletben három elkövetőn túl 32 civil is meghalt, és több mint kétszázan megsebesültek. A terrorcselekményeknek nem volt tartós hatása, a nap eleji esés után újra emelkedtek az európai tőzsdék, globális tőkepiaci hatása nem volt a brüsszeli robbantásoknak.Franciaország nemzeti ünnepén hajtott a tömegbe egy teherautóval az Iszlám Állam egy terroristája, 86-an haltak meg, 458-an sebesültek meg. A terrorcselekménynek nem volt érdemi tőkepiaci hatása.

Tanulságok