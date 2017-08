New Yorkban kerülhet sor minden idők legnagyobb részvénykibocsátására

Noha egy esetleges New York-i tőzsdére vitel a londoninál jobb lehetőségeket ígér a likviditáshoz való hozzáférésben, egyúttal azonban az Aramco számára szigorúbb felügyeletet is jelentene, például az igazolt olajkészletekre, a jövőbeli olajkészletekre vagy keresletre vonatkozó előrejelzései tekintetében. Márpedig ezek jókora súlyt képviselnek a társaság értékelésében is.

míg London prioritást ígér az Aramcónak, a NYSE egyelőre nem ajánlott fel semmilyen, a társaságnak kedvező változtatást. A brit pénzügyi hatóság egy új prémium kategóriát hozna létre, gyakorlatilag az Aramco kedvéért, amelynek értelmében a külföldi székhelyű vállalatok felmentést kaphatnának bizonyos szabályozói kötelezettségek alól.

Függetlenedni az olajtól Az Aramco körülbelül 5 százalékos részének tőzsdére vitele központi elemét képezi a Szaúd-Arábia gazdaságának megreformálására szolgáló Vision 2030 nevű tervnek. Az ország elsősorban a nyomott olajárakra tekintettel gazdasága jelentős diverzifikálását, olajáraktól való függetlenítését tervezi. Az állami olajóriás 5 százalékának megfelelő részvénykibocsátás a szaúdi várakozások szerint több tízmilliárd dollár bevételt generálhat, amit az ország jelentős részben más iparágak fejlesztésére fordíthat. A kibocsátás a szaúdi várakozások szerint összességében legalább 2000 milliárd dollárra fogja majd értékelni a társaságot (vagyis az 5 százalékos rész értékesítéséből mintegy 100 milliárd dolláros bevételt remélnek), bár elemzők szerint ezt az értéket reálisabb 1000 és 1500 milliárd dollár közé tenni.

t a királyság gazdasági politkáját irányítófogja majd meghozni a 2018-ra tervezett részvénykibocsátás helyszínéről. Hogy mikor, azt egyelőre nem lehet tudni. Azt azonban igen, hogy a herceg álláspontjával szemben pénzügyi és jogi tanácsadók a feni okok miatt inkább Londont javasolják, mivel az szerintük egy kevésbé problémás és kockázatos opciót jelentene az Aramcónak - értesült a Reuters.A források szerint a herceg nem kis részbenragaszkodna a New York-i helyszínhez, tekintettel a Riyadh és Washington közötti régóta jó kapcsolatokra, döntése során ugyanakkor a pénzügyi, kereskedelmi szempontokat is érvényesíteni fogja. Az elképzelések között Hongkong is szerepel, korábban pedig Szingapúr, Tokió és Sanghaj neve is felvetült lehetséges helyszínként. A hírek szerint az egyes potenciális tőzsdék között éleszajlik a háttérben, mivel a kibocsátás jelentősen élénkítheti a kereskedést, és más, az energiaszektorát privatizálni kívánó Arab-Öböl menti államokat is az adott piacra vonzhat.Ezzel állhat összefüggésben az is, hogy egyelőre nincs kitűzve az IPO konkrét időpontja sem, azzal valószínűleg az olajárak emelkedésére várnak a döntéshozók, miután egy magasabb olajár környezet vélhetőleg magát a vállalatot is magasabbra értékelné. Értesülések szerint a legutóbb 2018 második félévére tervezett részvénykibocsátás így. A régóta lebegtetett tervezett tőzsdére vitelt számos bizonytalansági tényező övezi, így például a helyszín mellett egyelőre asem határozták meg.Mindemellett aszólhat szaúdi szempontból az Egyesült Államokban tavaly szeptemberben elfogadott úgynevezettis, amelynek értelmében Szaúd-Arábia isa 2001. szeptember 11-i terrortámadás lehetséges támogatására hivatkozva. Ennek nyomán több per is indult az USA-ban az oszág ellen, amelyet a törvény értelmében kártérítési kötelezettség is terheli a hozzátartozók felé. Ezzel együtt a források szerint inkább a tőzsderegulációs szabályok okozhatnak fejfájást a szaúdi illetékeseknek;