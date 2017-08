Nincs vége a Bitcoin őrületnek, hamarosan megindulhat az árfolyam

Nagyot ment az elmúlt napokban a Bitcoin árfolyama

Nagyot ment az elmúlt napokban a Bitcoin, a szuperpénz árfolyama 3500 dollár fölött is járt, a piaci kapitalizációja pedig meghaladta az 55 milliárd dollárt. A rali részben annak köszönhető, hogy komolyabb problémák nélkül zajlott le a Bitcoin "kettéosztása". A bányászokat és szakértőket is megosztó esemény lényege, hogy az eredeti első Bitcoin blokkláncból kivált a Bitcoin Cash névre keresztelt továbbfejlesztett változat, amely nagyobb blokkokat képes kezelni és elvileg gyorsabb is lehet a későbbiekben, mint az eredeti kriptopénz. Az új, kisebb kriptopénz, a Bitcoin Cash kiválása nem zavarta meg a "régi" Bitcoin normális működését.A nagy felhajtás közepette a kisbefektetők felől is jelentősen megnőtt az igény a kriptopénz iránt, így alig két hónapja a világ egyik legnívósabb befektetési bankja, a Goldman Sachs is elkezdte követni a Bitcoin árfolyamát, sőt célárakat is ad ki rá.Múlt hónapban a befektetési bank technológia szektorra foglalkozó vezetője, Sheba Jafari sikeresen megjósolta, hogy egy nagyobb korrekció után, jön majd egy nagyobb emelkedés, most pedig újabb technikai elemzést csinált a kriptodevizára, ami alapján az alábbi információk derültek ki:Az Elliott-hullámok alapján történő piaci elemzés szerint még mindig a Bitcoin árfolyam 4. hullámát (IV) láthatjuk, ami a minimum a 3. hullám 23,6%-os Fibonacci korrekciós szintjéig jöhetne le 2330 dollárnál, ugyanakkor 1857 dollárnál lejjebb nem. A szakember kiemelte, hogy a 4. hullám rendszerint összetett, így tovább oldalazhat az árfolyam, azonban ezen forgatókönyv alapján a Bitcoin tulajdonosoknak nincs okuk az aggodalomra, ugyanis az 5. hullám (V) új csúcsra repítheti a kriptopénz árfolyamát.A jelenlegi szinteket nézve a Bitcoin egyik lehetséges célára 3212 dollár (ez az az 1. hullám (I) méretéből adódhat), míg maximum 3915 dollárig is emelkedhet a szuperpénz árfolyama (amennyiben az 5. hullám 1,618-szor olyan hosszú lesz, mint az első hullám), ami 15 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamnál.