Titokzatos cég vásárolja fel a cukrot világszerte

Mivel foglalkozik a Wilmar International? Az 1991-ben alapított vállalat Ázsia vezető mezőgazdasági cége. Többek között olajpálma-termesztéssel, étolaj-finomítással, olajos magvakkal, étkezési olajos feldolgozásával és értékesítésével, speciális zsírok és biodízel gyártásával foglalkozik. Fő terméke a pálmaolaj. Legnagyobb ügyfele pedig az Unilever.

Egy szingapúri vállalat mozgatja a szálakat a világ cukorpiacán. Múlt héten a Wilmar International nevű mezőgazdasági cég több mint 500 millió dollár értékű cukrot vásárolt meg, amikor lejárt az ICE tőzsdén kötött határidős ügylete. Ez nem egyszeri eset, tavaly a világ cukortermelésének 8 százaléka folyt át ezen az egy cégen a The Wall Street Journal adatai szerint.A pálmaolaj-termelés a Wilmar International fő profilja, de a cukorpiacon is látványosan aktív volt mostanában, az elmúlt két évben 2 milliárd dollár értékben kötött határidős ügyleteket cukorra (ez több mint 6 millió tonnának felel meg) és tartotta meg őket a lejáratig, így ténylegesen megvásárolva a mögöttes terméket, vagyis a cukrot. Ami meglehetősen szokatlan viselkedés a cukorpiacon.A cukor határidőre való vásárlása drága mulatság, költségesebb a kereskedőknek, mintha az azonnali piacon vennék meg, mivel a szigorú szállítási garanciák vannak. A határidős tőzsdék követelményei szerint a szerződés kezdetéhez képest két és fél hónapon belül le kell szállítani a cukrot.A határidős vásárlás azért lehet vonzó a Wilmar International számára, mert így elkerülheti a logisztikai problémákat, be van biztosítva a kellő mennyiségű készlet arra az esetre is, ha a kedvezőtlen időjárási körülmények, a szokatlanul erős kereslet, vagy a szállítási problémák miatt a cukor piacán túlkereslet alakulna ki. A kockázat, hogy ez meglehetősen költséges, ami rontja a profittermelést.2015-ben, amikor a cukor ára több éves mélypontra esett, a Wilmar vásárolta fel a világ cukorpiacán keletkezett túlkínálat nagy részét. A következő évben, amikor a cukor árfolyama a duplájára emelkedett, a Wilmar ráborította a készleteket a piacokra, aminek az eredménye az lett, hogy a cukor ára 24 százalékot zuhant hirtelen.

A befektetők nem nézték jó szemmel, hogy a cukor lett hirtelen az egyik leginkább volatilis termék a nyersanyagpiacon.A Wilmar pedig egyre jelentősebb cukornagyhatalom lesz, 2010-ben felvásárolta 1,54 milliárd dollárért a CSR ausztrál cukor divízióját és tavaly csak ebből az egy üzletágból 125 millió dolláros nyeresége volt. Folyamatosan erősíti kapcsolatait a világ legnagyobb cukortermelőivel és finomítóival, például Indonéziával, Marokkóval, Indiával és Brazíliával.