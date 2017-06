Olaszországba utazol? Szigorúbb ellenőrzésekre számíthatsz

Marco Minniti belügyminiszter bejelentette, hogy a biztonsági készültség fokozatát nem módosítják. Ez továbbra is kiemelt marad, ennél magasabb szintre csak akkor emelkedhet, ha a terrortámadást Olaszország területén követik el.A hatóságok új biztonsági protokollon dolgoznak: az intézkedések között szerepel, hogy az idegenforgalmi szempontból kiemelt helyszíneken, például a leglátogatottabb tengerparti üdülőhelyeken teljesen lezárják a járműforgalom elől az utcákat és a tereket. Kiemelt figyelem kíséri az Olaszországban nyáron egymást követő mintegy 1700 koncertet, fesztivált és más tömeges programot.Változtatnak az eddigi biztonsági gyakorlaton, és nem csak a rendezvények helyszínét zárják le, hanem ezek szélesebb környékét is, több, egymást követő ponton ellenőrizve az érkezőket, koncentrikus biztonsági kapukon keresztül, ahogyan ez már például a Vatikánnál is működik. A belügyminisztérium közlése szerint újabb helyszíneken állítanak fel mobil, vagyis akármikor elmozdítható úttorlaszokat, ahogyan ezt már a római Colosseumnál is alkalmazzák.