Olcsó kínai napelemek áraszthatják el Európát

Az EU kereskedelmi politikáját felügyelő Európai Bizottság a korábban javasolt 24 hónap helyett 18 hónapra rövidítené a kínai napelem importra kivetett vámok kivezetési időszakát, vagyis az eredeti tervekhez képest fél évvel korábban szűnhet meg az elsősorban az európai feldolgozóipart és munkahelyeket védeni hivatott korlátozás - derül ki egy, a Reuters által ismertetett dokumentumból. A dokumentumban a Bizottság azt is egyértelműsíti: az időszak lejáratával az illetékeket végleg megszüntetné.A téma már szerdán napirendre kerülhet egy forrás szerint, aki azt is elmondta, a korábbiaknál jóval nyitottabb, számos opciót tartalmazó, de speciális ajánlásoktól mentes dokumentum jöhet létre.Az Európai Unió és Kína között 2013-ban csaknem kereskedelmi háború robbant ki, miután az EU nehezményezte, hogy a kínai napelem exportőrök nagy mennyiségű, olcsó áruval árasztják el piacait. A kereskedelmi háborút elkerülendő, a két fél megállapodott arról, hogy a kínai exportőrök egy korlátozott mennyiséget vámmentesen vihetnek be az uniós piacra 0,56 euró/watt minimum áron, ugyanakkor az ezen kívüli mennyiségre 11,5 százalékos szubvencióellenes illetéket, és akár 64,9 százalékos dömpingellenes illetéket vetettek ki.Az uniós tagországok többsége azonban januárban ellenvéleményét fejtette ki a Bizottság eredeti tervével szemben, amely további két évre kiterjesztette volna a dömpingellenes vámot, ami a Bizottságot állaspontja puhítására késztette. Noha az uniós országok kormányai támogatták a szubvencióellenes vám kétéves kiterjesztését, az új javaslat keretében ezek is csak további 18 hónapig lesznek majd érvényben. A Bizottság a minimum árat 0,46 euró/watt szintre csökkentette volna az eredeti javaslatában, az új előterjesztés szerint ez egyenletesen mérséklődhet a jövőben.A Bizottságnak már csak azért sincs egyszerű dolga, mert az Unió feldolgozóipari érdekeit, illetve az olcsó import jótékony hatásait egyaránt figyelembe kell vennie; ahogyan, a protekcioninizmus elleni küzdelemben lehetséges szövetségesének tartott Peking álláspontját sem negligálhatja. Az érdekek közötti egyensúlyozást az is nehezíti, hogy az európai országok és gyártók korántsem képviselnek egységes véleményt a kérdésben.Az illetékek kivezetésének hatására az aggályok szerint nagy valószínűséggel megugorhat az európai piacokra jutó olcsó kínai import napelemek mennyisége, egyúttal európai munkahelyek megszűnését okozhatja. Amennyiben az Európai Bizottság saját álláspontját felülírva meghajol Kína előtt, az veszélyes precedenst teremthet más iparágak számára is - fogalmazott Luc Triangle, az industriAll Europe kereskedelmi szövetség főtitkára. Az európai napelemgyártókat tömörítő EU ProSun szerint a dömpingellenes intézkedések időt és lehetőséget adtak az iparágnak Európában, hogy új beruházásokat eszközölve talpra álljon, ezért az illeték kiterjesztésének megrövidítését elítéli. Álláspontjuk szerint mindez világos jelzés Kína számára, hogy másfél év múlva "átveheti a piacot". A vámokat ellenző európai iparági szereplőket tömörítő SolarPower Europe szerint ugyanakkor a szereplők nagy többsége felszámolná a korlátozásokat, mert ezek szerinte meggátolják az európai napelem iparág fejlődését.forrás: Reuters