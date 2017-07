Olcsóbb lehet a zöldáram Magyarországon

A HUPX ID (napon belüli) piaca 2016. március 9-én nyitotta meg kapuit az áramtőzsdén, lehetőséget biztosítva a tagoknak az órás blokkok mellett a negyedórás termékekkel történő kereskedésre. Az induláskor 24 belépőt számláló szegmens mára 30 taggal és egyre növekvő likviditással büszkélkedhet.

A megújuló termelésből származó, "kötelező átvételi rendszerben" termelt villamos energia tőzsdei értékesítésére több országban is van példa. Ennek konkrét formája (például másnapi piaci értékesítés, napon belüli értékesítés) az adott támogatási, elszámolási és szervezett villamosenergia-piaci működéstől függ. Magyarországon a KÁT mérlegkör 2014. január 1-jétől értékesít a HUPX másnapi piacán "zöld" áramot.

A hatályos szabályozás szerint a KÁT mérlegkör-tagi termelőknek negyedórás menetrendekkel kell prognosztizálniuk másnapi termelésüket. Eddig a MAVIR ZRt., mint KÁT mérlegkör-felelős ezeket a negyedórás termelői menetrendeket összesítette, majd óránkénti átlagolást követően ezen villamosenergia-mennyiségeket a HUPX DAM (másnapi) piacán értékesítette. (A másnapi piacon csak órás termékekkel lehet kereskedni.)A KÁT mérlegkör portfóliója miatt azonban a termelési (vagyis a KÁT mérlegkör-tagok által beadott) és a belkereskedelmi (vagyis a KÁT mérlegkör és a HUPX között lévő energia adásvételt tartalmazó) menetrendje egymástól negyedóránként jelentősen eltér. Az órás termékek és a negyedórás menetrendek különbségéből pedig jelentős szabályozási igény adódik, ami kiegyenlítő energiát és többlet költséget okoz a KÁT mérlegkör, végső soron a KÁT-ot finanszírozó ipari fogyasztók részére.Ez alapján egyértelműnek tűnik, hogy a KÁT rendszer hatékonyságát növelné, amennyiben ez a nyitott pozíció a HUPX ID (napon belüli) piacán zárható lenne, a negyedórás mennyiségek kereskedésével. Éppen erre tekintettel a MAVIR 2017. június 30-tól a hazai áramtőzsde napon belüli piacán megjelent a kötelező ávételből származó negyedórás termékkel.A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító szerint a KÁT "részleges" napon belüli kereskedés várhatóan a fenti szabályozási igényt csökkenti, mely mind a villamosenergia-rendszer, mind a KÁT mérlegkör működési hatékonyságára pozitív hatással lehet. A sikeres napon belüli kereskedés kiegyenlítő energia költségcsökkenést hoz és azáltal, hogy a KÁT rendszer finanszírozásának összköltsége is csökken, a KÁT fogyasztó oldali költségterhek is csökkennek - utóbbi a kedvező forgatókönyv megvalósulása esetén éves szinten akár a néhány százmillió forintos nagyságrendet is elérheti. Ezen túl a lépés - amely nem járt jelentős fejlesztési igénnyel - hozzájárulhat az energiapiac volumenének és likviditásának további erősödéséhez is.Az első tapasztalatok kedvezőek: a július 1-jei szállítási nappal indult rendszerben a KÁT mérlegkör a HUPX ID piacára naponta áltagosan 380 MWh ajánlatot adott be, melynek átalagosan 8%-a teljesült is. Az adatok alapján látható, hogy a HUPX ID piacán növekedett a likviditás, megnövekedett a kötések száma, így a rendszerirányító szerint az is remélhető, hogy a KÁT-os ajánlatok egyre nagyobb mértékben fognak ellenoldali keresletre találni.A KÁT mérlegkör-felelőseként a MAVIR a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal és a piaci szereplőkkel együttműködve - dolgozik a rendszer hatékonyabbá tételén. Jogalkotási fázisban van a KÁT mérlegkör további javítását célzó jogszabály tervezet is, melynek a társadalmi egyeztetései már lezárultak - tudtuk meg a MAVIR-tól. Ennek lényege, hogy a most bevezetett "részleges" kereskedés teljessé válna azáltal, hogy a termelői oldalon is megengedett lenne a napon belüli menetrend módosítás, melynek pontossága bónusz-malusz rendszerrel lenne ösztönözve.