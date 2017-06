Olyan robbanás jöhet, aminek nagy nyertesei lehetnek a fuvarozók

Az európai közúti árufuvarozás helyzete és jövője is kiemelt témája lesz a soron következő Portfolio Klubnak, amelyre a Larus Rendezvényközpontban kerül sor június 19-én. ÁTTEKINTÉS

Hatalmas az európai logisztikai piac

Az európai logisztikai piac durván 960 milliárd euró volt 2014-ben

A közúti komplett rakomány (FTL) a legmeghatározóbb szegmensek között volt

Az Európai Unióban közel 1,134 millió cég foglalkozott szállítással, a legtöbb ezek közül a közúti árufuvarozás területén működött

Az ágazat közel 10,5 millió embernek adott munkát, közülük a legtöbben a közúti árufuvarozásban dolgoztak

A közúti árufuvarozás töretlenül növekszik az Európai Unióban, ugyanakkor messze még a válság előtti szint

A növekedésben meghatározó szerepe van a 2012 óta töretlenül bővülő nemzetközi közúti árufuvarozásnak

A nemzetközi közúti árufuvarozás területén Magyarország is a meghatározó szereplők között van az EU-ban

A globális logisztikai piac dinamikusan bővülhet a következő években, amelynek az egyik legnagyobb nyertese a közúti árufuvarozás lehet

Feltéve, hogy az ágazatnak sikerül leküzdenie az előtte álló kihívásokat

A legnagyobb játékosok és szegmensek a logisztikai piacon

Mielőtt közelebbről is megismerkednénk a logisztikai iparággal, azon belül is a közúti árufuvarozás helyzetével, meghatározó trendjeivel és legnagyobb kihívásaival, érdemes perspektívába helyezni, hogy durván mekkora is az a piac Európában, amelynek érdemi részét adja ez az ágazat.Bár ebbe az összegbe beletartozott Svájc és Norvégia teljesítménye is, amelyek nem EU-s tagállamok, annak érdekében, hogy érzékeltessük, mekkora számról is van szó, érdemes megjegyezni, hogy ez az Európai Unió nominális GDP-jének (13 958 milliárd euró) közel 7 százalékát jelentette abban az évben.Hogyha az egyes országokat nézzük, akkor elmondható, hogy az európai logisztikai piac közel felét, mintegy 455 milliárd eurót, három ország, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság adta. A jelentősebb szereplők között pedig ott volt még Spanyolország, Olaszország, Hollandia és Lengyelország is.

Abban az esetben, ha az európai logisztikai piac egyes szegmenseit vizsgáljuk, kiderül, hogy a szerződéses logisztikai tevékenység adta a teljes piac több mint 40 százalékát, mintegy 394 milliárd eurót. A második legjelentősebb szegmensben a raktározási és terminál tevékenységek voltak 11 százalékos részesedéssel, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára 9-9 százalékos részesedéssel a tengeri áruszállítás és közúti komplett rakomány (FTL) szegmens fért fel.

Konszolidálódik a közúti árufuvarozás

Az Európai Bizottság által megjelentetett "Statistical Pocketbook 2016" kiadványból kiderül, hogy az Európai Unióban több mint 1,13 millió cég foglalkozott szállítással 2013 végén. Ezeknek a cégeknek a jelentős része, mintegy 567 ezer vállalkozás működött a közúti árufuvarozás területén. Egy évvel később ez a szám már kevesebb volt, mint 550 ezer, vagyis konszolidáció volt tapasztalható a szegmensben, amely az óta is tart, vagyis döntően a kisméretű, jellemzően kevés főt foglalkozó vállalkozások száma folyamatosan csökken az egyre erősebb versenyben, illetve gyakoriak a felvásárlások és összeolvadások.Az EU-ban a közúti árufuvarozás területén működő vállalkozások méretével kapcsolatban mindenképpen érdemes elmondani, hogy átlagosan a legkisebb cégek Görögországban, Spanyolországban és Cipruson találhatóak. Ezekben az országokban a cégek jelentős hányadánál 3 vagy annál kevesebb embert foglalkoztatnak. A legnagyobb cégek Luxemburgban, Németországban, Litvániában, Franciaországban és Hollandiában találhatóak, ahol döntően a foglalkoztatottak átlagos létszáma 10 vagy annál több. Az EU-ban egyébként átlagosan 5,2 főt foglalkoztatott egy közúti árufuvarozó, ugyanakkor azt fontos megjegyezni, hogy az ágazatban működő vállalkozások túlnyomó többsége, több mint 80 százaléka, ezen átlag alatt volt.

Stagnál az ágazatban dolgozók száma

Az Európai Unióban közel 10,5 millióan dolgoztak a szállítás területén 2013 végén, a legtöbb embert Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban foglalkoztatták. A szállítás egyes ágazatai közül a legtöbben, mintegy 2,94 millióan, a közúti árufuvarozás területén dolgoztak. Számuk a következő évben szintén a 3 milliós határ közelében mozgott, vagyis annak ellenére stagnálás volt megfigyelhető, hogy a közúti áruszállítás területén konszolidáció zajlott.Ugyanakkor az ágazatban egyre jelentősebb a sofőrhiány, amely egyrészt a növekvő munkaerőigénnyel, másrészt azzal magyarázható, hogy sokan mennek nyugdíjba, illetve hagyják el a pályát. Ennek a jelenségnek az egyik következménye, hogy folyamatosan növekszik a nem EU-tagországból származó vezetők jelenléte. Mivel számukra a munkavállalás engedélyhez kötött, viszonylag pontosan meg lehet határozni a számukat, tavaly 76 ezren voltak, amely 46 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest. A legtöbb nem EU-tagországból származó munkavállalót lengyel, litván, szlovén és spanyol szállítmányozási cégek alkalmazták.