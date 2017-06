Önvezető autózáson dolgozik az Apple

Ez minden mesterséges intelligencia-projekt anyja

Évek óta szólnak a hírek az Apple titkos autóipari projektjéről, de a társaság vezérigazgatója, Tim Cook most beszélt először a nyilvánosság előtt róla. Az Apple vezérigazgatója megerősítette, hogy önvezető technológián dolgoznak, amit nagyon fontosnak tartanak.- mondta.Az önvezető autózás kínálta lehetőségek a technológia szektor nagy szereplőit arra sarkallják, hogy az autóipar felé mozduljanak. A McKinsey becslései szerint 2030-ra az önvezető autók piaca 6700 milliárd dolláros lehet. A Google már régóta teszteli az önvezető autóját, a hírek szerint pedig az Apple is engedélyt kapott Kaliforniában a tesztelésre. A Fiat Chrysler a Lyft nevű céggel állt össze az önvezető technológia fejlesztésére, a BMW és a General Motors pedig szilícium-völgyi vállalatok felé nyitnak és dollárszázmilliókat költenek arra, hogy startupokat vásároljanak.Az Apple eredetileg saját autót épített volna, de tavaly úgy döntött, hogy csak a technológia fejlesztésére helyezi a hangsúlyt a Bloomberg szerint. Eddig több mint ezer dolgozót vett fel, hogy a "Titán" elnevezésű projekten dolgozzon, amit 2014-ben indított a cég.Az interjúból az is kiderült, hogy Tim Cook bízik az elektromos autózás jövőjében- mondta el.