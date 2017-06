Azért annyira nem kell izgulni

Órákon belül eldőlhet a kínai részvények sorsa

MSCI-tagságra pályáznak a szaúdiak

Argentína is újra feltörekvő piac lehet

A döntés ugyan befolyásolhatja az MSCI-ban lévő papírokat, hiszen az új részvények felvétele esetén az indexben való súlycsökkenés miatt tőkekivonásra lehet számítani, ugyanakkor a a lehetséges új súlyok nem túl jelentősek. Argentína esetében 0,4 százalék, az A-kategóriás kínai részvények körében 0,5 százalék, míg Szaúd-Arábiánál 2,82 százalék.Az MSCI már 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is be akarta tenni az A-részvényeket a fejlődő piaci indexeibe, de erre nem került sor a korlátozott piaci hozzáférés, valamint egyéb, a külföldi befektetők részvényvásárlásait és érdekeit védő szabályok miatt. A kínai hatóságok ezt követően igyekeztek könnyíteni a feltételeken, a QFII-programnál például megemelték a részvényvásárlási limiteket, továbbá a korábbi 448 vállalat helyett most csak 169-ről beszélnek, így az indexnek csupán 0,5 százalékáért felelnének a korábbi javaslatban szereplő 5 százalék helyett. A piaci várakozások szerint ezen feltételek mellett nagy rá az esély, hogy az MSCI rábólint a felvételre.A Royan Bank of Canada számításai szerint a 0,5 százalékos súly 18,7 milliárd dollárnyi többlet keresletet generálna az indexet követő alapok felől.Fontos változásokat hajtott végre az utóbbi években a több mint 400 milliárd dolláros szaúdi részvénypiacot felügyelő hatóság, ezek között szerepel például, hogy csökkentették azt a minimum elvárt vagyontömeget, melyet egy minősített külföldi pénzügyi intézménynek kezelnie kell ahhoz, hogy hozzáférjen a szaúdi részvénypiachoz.Ezzel párhuzamosan viszont növelték azt a tulajdonrészt, amit egy ilyen piaci szereplő egy szaúdi nyilvános cégben befektetések révén megszerezhet. Idén januárban egy új piacműködési modell is megjelent, melyben bemutatásra került a T+2-es elszámolás és a shortolás lehetősége is.A változtatások elegendők lehetnek ahhoz, hogy a szaúdi piac bekerüljön a MSCI feltörekvő piaci indexeibe, azonban ez nem rövid folyamat, ma csak a felvétel lehetőségről fognak tárgyalni.A 2009-es külföldi valuták beáramlását szabályzó intézkedéseket követően Argentínát leminősítette az MSCI, ezzel akkor elvesztette az indexben foglalt helyét. Az ország pénzügyminisztere azonban elérkezettnek látja az időt ahhoz, hogy visszaállítsák Argentína feltörekvő piaci státuszát, illetve felvételét az MSCI feltörekvő piaci indexeibe.Az indexbe 9 argentín részvény kerülne be, összesen 0,4 százalékos súllyal. Egyébként az argentín részvénypiaci a 40 százalékos emelkedésével az egyik legjobban teljesítő részvénypiac az idén.