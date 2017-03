Orbán felhívta Putyint

Nem okoz torzulást, de..

A Paks 2 működése túlkompenzációjának elkerülése érdekében a Paks 2 által elért esetleges nyereség kizárólag Magyarország befektetésének megtérítésére vagy a Paks 2 normál üzemeltetési költségeinek fedezésére fordítható . A nyereség további termelési kapacitás megépítésébe vagy megvásárlásába történő újrabefektetése nem lehetséges.

a paksi atomerőmű üzemeltetőjétől (jelenleg a Magyar Villamos Művek Zrt.) és annak bármilyen esetleges jogutódjától vagy más állami tulajdonú energetikai vállalatoktól. A piaci likviditás biztosítása érdekében Paks 2 teljes villamosenergia-termelésének legalább 30 százalékát nyílt villamosenergia-tőzsdén értékesíti majd. A Paks 2 a teljes villamosenergia-termelésének fennmaradó részét objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes módon, árverések útján fogja értékesíteni.

A Bizottság a döntésével lényegében azt mondta ki, hogy a befektetők által elvárhatónál alacsonyabb éves hozamot tud majd kitermelni a projekt, amit a magyar állam is belát és ennek megfelelően kell cselekednie az állami büdzsé szintjén. Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője hétfőn a parlamentben azt is elárulta, hogy a Bizottság adatai szerint a befektetők által elvárhatónál kevesebb, mint 1%-kal marad el az a hozam, amit a paksi projekt várhatóan ki tud majd termelni. Ennek a szűk 1%-os hozamkülönbségnek a megfinanszírozását, a projektbe való "betételét" hagyta tehát ma jóvá a Bizottság.

A magyar kormány állami beruházási támogatást tervez nyújtani ahhoz, hogy két új reaktor épüljön a paksi telephelyen. Céljuk a paksi telephelyen jelenleg működő, 80-as években készült és jelenleg Magyarország belföldi villamosenergia-termelésének mintegy 50 százalékát biztosító négy reaktor felváltása. A magyar kormány véleménye szerint Paks 2 megépítésére szükség van a leépítésre kerülő kapacitások helyettesítése és az új termelési kapacitások iránti igények kielégítése miatt.



A Paksi Atomerőmű két új blokkal való bővítéséről Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök 2014. január 14-én írt alá együttműködési megállapodást. A tervezett két új, VVER-1200 MW teljesítményű, 3+ generációs atomerőművi blokkot 2018-tól kezdhetik el építeni, és a terv szerint 2025-ben, illetve 2026-ban állhatnak üzembe. A kétoldalú megállapodás alapján Moszkva a mintegy 12 milliárd eurósra becsült bővítési projektet, illetve a Roszatom VVER-1200 reaktorainak beépítését 80 százalékban finanszírozhatja, 4-5 százalékos kamatlábú, 30 éves futamidejű államközi hitelből. Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban Orbán Viktor miniszterelnökkel 2017. február 2-án tartott budapesti sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott, hajlandó lenne ezt az arányt akár 100 százalékra is emelni. Lázár János kancellárminiszter később közölte, Magyarország nem él az orosz elnök felajánlásával.

A Kreml az orosz elnök hivatalos internetes oldalán, a kremlin.ru-n számolt be a beszélgetésről. Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor megvitatták a kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdéseit, beleértve azon megállapodások teljesítését, amelyekről az orosz elnök február 2-ai budapesti látogatásán állapodtak meg - áll a közleményben. A szövegből kiderül: a telefonbeszélgetés során Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin beszélt a közös érdekeket érintő nemzetközi témákról is. A projekt itthoni engedélyeztetési folyamata sínen van, a beruházás tavasszal várhatóan megkapja a másodfokú környezetvédelmi engedélyt és a telephely-engedélyt is. Bár a mostani döntés elhárította a Paks 2 előtt tornyosuló legnagyobb akadályt, ugyanakkor ez természetesen egyúttal abba az irányba mutat, hogy adófizetői pénzt még pluszban be kell tenni a projektbe. A paksi projekt kapcsán Brüsszel több területen is vizsgálatokat indított, ezek egyike volt a most zárult eljárás. Ha ugyanis a piaci befektetők által elvárható hozamot képes kitermelni a beruházás (a jövőbeli áramárak alapján), akkor elvileg a piaci szereplők is megvalósíthatnák azt. Ha viszont alacsonyabb az elérhető hozam, mint az igénybe vett anyagi erőforrások költsége (orosz hitelcsomag és magyar állami forrásköltség együttes kamata), akkor ezt valakinek meg kell finanszíroznia, igaz időközben napvilágot láttak ettől merőben eltérő vélemények is. A Greenpeace megrendelésére készült Candole Partners tanulmány például azt állította, nincs olyan forgatókönyv, mely szerint Paks II. gazdaságos lenne. (Ez azt is kimutatta, hogy Paks II üzemeltetéséhez akár évi 285 milliárd forint állami támogatásra is szükség lehet.) A számítások szerint az új paksi blokkok 55 euró/MWh nagykereskedelmi áramárak mellett térülhetnek meg. Jelenleg ez alatt alakulnak az árak, de a megtérülés szempontjából természetesen az új blokkok üzembe állásának idején, 2025-2026 körül kialakuló árak lesznek mérvadóak. Mindenesetre a Nukleáris Világszövetség jelentése szerint a teljes élettartamra vonatkozó fajlagos energiaköltség (levelised cost of energy, LCOE) tekintetében a nukleáris energia továbbra is az egyik legkedvezőbb opciót kínálja.