Orbán Viktorral is tárgyalt az Alibaba

Pár hete röppent fel a hír, hogy a régióban hozna létre egy elosztóközpontot az Alibaba, ennek érdekében pedig a bolgár miniszterelnökkel tárgyaltak a cég képviselői. A friss információk szerint azonban nem Bulgária az egyetlen jelölt, így a régióban versenyfutás indult a beruházásért.Horvát lapértesülések szerint a zágrábi minisztériummal is felvette a kapcsolatot a cég, sőt, már tárgyaltak is. Az ITCafé pedig úgy tudja, hogy Orbán Viktor ez ügyben személyesen is fogadta az Alibaba küldöttségét.